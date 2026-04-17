La playa en la que Pablo Alborán descansa cada verano: 2 km de arena fina y visitada por Frank Sinatra o Grace Kelly en los 60

Pablo Alborán es de los que piensan que no hace falta irse muy lejos cuando el cuerpo pide descansar. En verano, es habitual ver al cantante en su Málaga natal y alrededores, disfrutando de su tierra.

Concretamente, Alborán suele acudir a La Carihuela, una playa urbana situada en Torremolinos. Más de 2 kilómetros de arena fina que se extienden por la Costa del Sol.

Pablo ha compartido en sus redes sociales fotos relajadas en el pueblo malagueño, tanto en la piscina, como subido a una piragua, o simplemente tumbado en esta playa. En definitiva, aprovechando sus períodos de desconexión entre concierto, rodajes y demás compromisos profesionales.

En su verano de 2025, abundaron sus visitas al chiringuito Los Leones, un lugar ideal para degustar los espetos y no solo de sardinas. El establecimiento también sirve dorada y lubina tras pasar por la barquilla.

A buen seguro, Alborán cató el pescaíto frito malagueño, como los boquerones, los calamaritos, el adobo, el pulpo frito, o el mejor marisco, como conchas, almejas, coquinas, gambitas...

El artista, por cierto, ya está grabando la temporada 3 de Respira, la serie de Netflix cuya tanda pasada supuso su debut como actor. "Respira me ha enseñado a no etiquetar a gente. Tendemos a meterla en sacos", reflexionaba en su entrevista con EL ESPAÑOL el pasado octubre.

Se trata de un enclave con historia. Estrellas internacionales como Frank Sinatra, Grace Kelly, Orson Welles o Ava Gardner visitaron Torremolinos en los años 50 y 60. Entonces, la Costa del Sol era el destino favorito del 'star-system' de Hollywood de la época, lo que contribuyó al boom turístico de la zona.

Mucho más que playa

Muy cerca de esta playa, se puede visitar El Morro, un monumento natural que separa La Carihuela del Bajondillo e invita a un paseo junto al mar realmente agradable.

Además, merece la pena subir al Parque de la Batería, con torre mirador, lago artificial, senderos y vistas amplias de la costa del Mediterráneo.

Casa de las Navajas de Torremolinos (Málaga). Turismo de Torremolinos

Otra parada clásica es la Casa de los Navajas, un palacete neomudéjar situado junto al Bajondillo que hoy se puede visitar. En la propia Carihuela destaca la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, muy vinculada a la tradición marinera del barrio.

Y, para los amantes de los deportes acuáticos, tanto La Carihuela como el Bajondillo ofrecen múltiples posibilidades: esquí náutico, paddle surf, windsurf, flyboard y buceo. También hay opción de practicar vela, kayak y kitesurf.