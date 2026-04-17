Detienen a Adrián Rodríguez, actor de 'Física o Química' y 'Los Serrano', por un altercado con la Policía en Málaga

El actor Adrián Rodríguez ha sido detenido tras un altercado con la Policía en la estación de autobuses de Málaga. Así lo confirmó la tarde de este jueves, 16 de abril, el programa Y ahora Sonsoles.

Rodríguez, conocido por su participación en series españolas de gran éxito como Física o Química o Los Serrano, llevaba casi 48 horas en paradero desconocido.

El espacio vespertino de Antena 3 mostró las imágenes del intérprete siendo trasladado a dependencias judiciales, encarándose a los agentes en actitud violenta y agresiva.

En ese momento, Sonsoles Ónega contaba en plató con Antonio, el padre del actor. Apenado, veía la secuencia protagonizada por su hijo y comentaba que estaba “fuera de sí”. “Esto me supera”, reconocía el invitado.

Lo cierto es que la situación de Adrián es preocupante desde hace tiempo. El madrileño acababa de salir de un centro de desintoxicación al que ingresó para recuperarse de una adicción a las drogas que arrastraba durante años y de la que ha hablado en televisión en varias ocasiones.

Hace solo dos días, antes de desaparecer, publicaba en sus redes sociales que su novia le había “dejado en la calle” y pedía ayuda a sus seguidores. Después, borraba el mensaje, aunque este ya estaba circulando por todos lados.

La respuesta de Nayara, su chica, no tardaría en llegar. La joven aseguró: “Yo no he echado a nadie, se ha ido por su propio pie”. “Ahora que no pida ayuda a quien le dio la mano ni le dé la vuelta a la versión”, añadía.

Al parecer, la pareja tuvo este lunes una fuerte discusión que incluso obligó a las autoridades a intervenir. Antonio, que ese día conectó con Sonsoles por videollamada, achacaba el conflicto a una “recaída” de su hijo en las sustancias.

De hecho, Antonio opinó entonces que su salida del centro se producía “demasiado pronto” y que Adrián no estaba preparado aún para seguir el proceso de recuperación por su cuenta.

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