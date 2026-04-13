José Carlos Montoya: "El dinero no da la felicidad. Ya te digo que un yate no me puedo comprar. Hay gente que gana más que yo"

El photocall deLOS40 Primavera Pop, celebrado el pasado viernes, 10 de abril, en el Movistar Arena de Madrid, reunió a numerosos rostros del panorama musical y televisivo.

Entre ellos estuvo José Carlos Montoya, conocido por su participación en La isla de las Tentaciones, que atendió a EL ESPAÑOL para hablar de su presente profesional, sus próximos proyectos y el impacto económico que ha tenido su popularidad.

Durante la conversación, Montoya dejó entrever que su relación con la música sigue muy viva y que no descarta dar nuevos pasos en ese terreno. El joven aseguró que ya está trabajando en posibles colaboraciones y proyectos futuros.

"Hay proyectos, hay proyectos musicales. De hecho ayer tuve una reunión importante con unos productores y ¿por qué no? Para disfrutar siempre y las oportunidades que vengan, por supuestísimo que estaremos encantados de hacer", explicó con entusiasmo.

Entrevista a José Carlos Montoya en LOS40 Primavera Pop.

Sin embargo, más allá de sus planes profesionales, el influencer también fue preguntado por su situación económica y por cuánto ha cambiado su vida desde su salto a la fama televisiva.

Lejos de centrarse en cifras, Montoya quiso poner el foco en una visión más emocional de su éxito, asegurando que el dinero no es lo más importante.

"El dinero para mí no da la felicidad. La felicidad la dan las pequeñas cosas, los pequeños momentos...", reflexionó durante la entrevista, subrayando la importancia de los valores personales frente a lo material.

José Carlos Montoya en LOS40 Primavera Pop 2026. Gtres

Aun así, reconoció con naturalidad que los ingresos también forman parte de su nueva realidad. "El dinero ayuda pero lo mejor son las cositas, los pequeños detalles. Ya te digo, yo todavía el yate no me lo puedo comprar. Cuando lo tenga...", añadió entre risas, en un comentario que no pasó desapercibido.

La conversación continuó con un tono distendido. Fue entonces cuando José Carlos Montoya habló sobre sus apariciones en televisión y en campañas publicitarias tras salir del programa.

"Hay gente que gana más, seguro. Yo puedo ganar más, pero prefiero disfrutar de LOS40, es mejor", dejó caer, dando a entender que podría estar en televisión hablando de su vida privada y ganar más dinero; sin embargo, eligió priorizar su vida profesional, acudiendo a eventos como el citado anteriormente frente a la obsesión por las cifras.

Sus declaraciones reflejan el momento de transición en el que se encuentra el joven, que compagina su popularidad mediática con nuevas oportunidades en el ámbito musical. Mientras su nombre sigue ganando peso en el panorama televisivo y digital, Montoya insiste en mantener los pies en el suelo y disfrutar del camino.

Estas palabras toman aún mayor protagonismo durante el evento en el que Montoya ha dado sus declaraciones, teniendo en cuenta que el televisivo quiere enfocarse en dar nuevos pasos en su carrera profesional y artística.

Durante el concierto tuvieron lugar actuaciones como la de Nil Moliner, Álvaro de Luna, Abraham Mateo o Juan Magán. Además, la emisora festejó su 60º aniversario con las actuaciones especiales de Fangoria e Inna.