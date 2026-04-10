Ni Ribadeo ni Portomarín: el pueblo que vio crecer a Cristina Castaño con un templo del siglo XIX y un parador en una torre

Cristina Castaño y el río Magdalena a su paso por Vilalba en un montaje de elaboración propia.

Todo el mundo la conoce por su papel de Judith en La que se avecina. Sin embargo, Cristina Castaño se enfrenta a un nuevo desafío: ser concursante de la nueva edición de Tu cara me suena.

"Soy actriz y he hecho muchos personajes en televisión, cine y teatro. Pero también musicales, así que lo de cantar en directo no me queda tan lejos", dice en su presentación en el programa que presenta Manel Fuentes en Antena 3.

Debutará poniéndose en la piel de la cantante italiana Mina Mazzini. Y en la segunda gala será la estadounidense Chappel Roan.

Madre de un niño a los 46 años y sobrina del grandísimo locutor de radio Pepe Domingo Castaño, fallecido en septiembre de 2023, Cristina Castaño siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes gallegos y, en concreto, de Vilalba.

Fue en este pueblo de la Galicia interior que ahora cuenta con una población de cerca de 14.000 habitantes, donde la actriz creció.

El río Magdalena atraviesa Vilalba.

Aquí, disfrutó de la paz de los paisajes verdes, repletos de prados y ríos que parecen detener el tiempo.

Vilalba se encuentra en el corazón de la Terra Chá, a medio camino entre Lugo y A Coruña. No es de extrañar que Cristina regrese a su casa siempre que tiene un parón en sus compromisos profesionales.

Imponente torreón

La localidad tiene orígenes prerromanos, si bien es cierto que se consolidó como villa bajo el señorío de los Andrade, los grandes señores del norte gallego.

Prueba de ello es la Torre dos Andrade, una robusta torre de homenaje que domina el caserío y simboliza años de historia. Es el último vestigio del antiguo castillo fortaleza.

Este robusto torreón del siglo XV, que también formó parte de la Casa de Alba, fue rehabilitado en los años 60 para convertirlo en Parador Nacional de Turismo.

En 1994, se incorporó al listado de monumentos del patrimonio histórico de España como Bien de Interés Cultural.

Torre dos Andrade de Vilalba. Turismo Vilalba

A sus pies se articula el casco urbano, ideal para dar un paseo sin prisas para disfrutar de sus otros atractivos. Uno de ellos es la Iglesia de Santa María, de estilo románico con elementos góticos y levantada en el siglo XIX.

Vilalba también acoge el Museo de la Terra Chá, que ofrece al visitante un viaje a fuego lento por la vida y las raíces de la comarca, mostrando sus trabajos artesanales, sus tradiciones musicales, así como todo el patrimonio cultural y etnográfico que la define.

Otra de las joyas naturales que ofrece este enclave es el río Magdalena, que atraviesa el centro creando uno de los paseos fluviales más bonitos de toda Galicia.

Consiste en una ruta sencilla, llana, y de tres kilómetros, que discurre pegada al río entre el Muíño do Rañego y la Ponte dos Freires.

iglesia de Santa María.

Un último apunte: quien visite Vilalba no se puede ir sin probar el célebre queso de San Simón da Costa. De sabor ahumado y textura mantecosa, cuenta con denominación de origen protegida.

Es toda una delicia para el paladar y la guinda a nuestro recorrido.