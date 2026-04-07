Es oficial: Alba Carrillo será la presentadora de las nuevas tardes de TEN tras el adiós al último reducto de 'Sálvame'

Giro total de Ten a sus tardes. La cadena temática ha confirmado este martes, 7 de abril, la nueva oferta que sucederá a No somos nadie, el último reducto que quedaba de Sálvame, el universo que marcó una etapa en televisión. El programa liderado por María Patiño decía adiós hace dos meses.

A partir del próximo lunes 13, Alba Carrillo y Carlos Peguer, integrante de La Pija y la Quinqui, serán los encargados de presentar El sótano club, tal y como adelantó Marta Riesco.

Se trata de un programa que estará producido por Dollhouse, responsable del exitoso podcast que Peguer conduce junto a Mariang Maturana, además de otros formatos como Yu, no te pierdas nada o Cuerpos especiales.

Por lo tanto, TEN deja de confiar sus tardes a La Osa, la compañía de los creadores de Sálvame. La productora lanzó en el canal Ni que fuéramos, No somos nadie y Téntaculos.

Según ha remitido la cadena propiedad de Secuoya, El sótano club se emitirá de lunes a viernes a las 15:45 y tendrá una duración de cuatro horas. Es decir, abarcará la totalidad de la franja vespertina.

Carlos Peguer (La Pija y la Quinqui) y Alba Carrillo en una foto compartida por el canal TEN.

La intención inicial del formato será "repasar los principales temas de actualidad con mucho humor". Para ello, contará con "una mesa donde los colaboradores y la gente de la calle serán una parte muy importante del programa".

TEN señala que El sótano club "ofrecerá cada tarde los trends más virales en redes sociales y lo último en moda, gossip, alfombras rojas, estrenos y lanzamientos, creadores de contenido... Los colaboradores más reconocidos en comunidades digitales también tendrán sus propias secciones".

Premio para Carrillo

Con este nuevo programa, Alba Carrillo pasará a ser presentadora después de años siendo una de las colaboradoras más famosas de la televisión. Tras su periplo en Telecinco, la modelo se ha hecho fija en TVE.

Fichó primero como concursante de Bake off: famosos al horno, luego pasó por Mañaneros y La familia de la tele y ahora es tertuliana de D Corazón los fines de semana. También colabora en El despertador de RNE.

Que la finalista de Supervivientes 2017 sea la compañera de Carlos Peguer implica que La Pija y la Quinqui se separe por primera vez. No obstante, se sobreentiende que la pareja continuará unida con el proyecto que les ha catapultado a la fama.