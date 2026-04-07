Ana Milán, sobre su infancia en los años 80: "Sufrí 'bullying'. Me pregunto cómo hubiera sido esa época con amigos"

El pasado miércoles, en Ex. La vida después, Ana Milán se sinceró sobre una de las etapas más complicadas de su vida: su infancia marcada por el bullying y la soledad que este conlleva.

Además de a Pedro Ruiz y a Roro, la presentadora entrevistó a Andy Morales, un año después de romper musical y personalmente con Lucas después de más de 20 años de carrera como dúo.

El cantante destacó la importancia de verbalizar el dolor y explicó que despedirse de alguien con quien se ha compartido amistad, trabajo y muchos años “duele tanto como una ruptura de pareja”.

Pero no solo el invitado compartió experiencias personales relacionadas con dejar marchar a personas a las que quieres.

Mientras Andy detallaba la compleja relación con su excompañero Lucas, la alicantina reconoció que, al escucharle, la cabeza se le había ido a una vivencia propia. Ana señaló que ella también estuvo ligada a una persona que “lo hizo muy mal”.

Andy llegó a terapia sin hablar con nadie, acumulando años de silencio.

Y en la primera sesión escuchó esto: “Tienes toda la culpa de lo que te está pasando”.

Así fue su reacción. 👇#ExLaVidaDespues ✨https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/2cwwC0M2l2 — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 1, 2026

A partir de ahí, la conductora de Cuatro se lanzó a hablar de los años de acoso escolar que sufrió entre cuarto y octavo de EGB.

Recordó que el bullying le “hizo mucho daño” y que la dejó “mucho tiempo sola”, algo que convirtió su niñez en “algo muy feo”.

La actriz relató situaciones de exclusión, como no ser invitada a cumpleaños o pasar los recreos sin jugar, y la sensación constante de no encajar en su entorno. “Me hubiera gustado mucho saber cómo es una infancia con amigos”, afirmó.

Milán ha señalado en otras ocasiones que el acoso se quedó “con parte de su infancia y con mucha de su confianza en la vida”, y que todavía arrastra consecuencias de aquel momento.

Al parecer, cuando llegó a Madrid con 16 años y por fin encontró un grupo de amigos verdaderos, se dio cuenta de hasta qué punto estaba a la defensiva: al recibir abrazos se quedaba rígida porque no estaba acostumbrada a ese tipo de muestras de cariño.

Nacida en 1973 y siendo la pequeña de tres hermanos, más allá del acoso escolar, Ana Milán creció en una familia estable, en la que siempre destaca a su madre. Según ha comentado en entrevistas, siempre ha notado el apoyo incondicional de su progenitora, que la “ha visto estrellarse muchas veces”.