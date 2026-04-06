Henar Álvarez: "Invitaría a Pedro Sánchez a mi programa y le preguntaría cuándo va a bajar el precio de la vivienda"

Como sucedió con su excompañero Marc Giró, Henar Álvarez 'asciende' del segundo canal a La 1 de TVE con Al cielo con ella. El programa de entrevistas comenzó su andadura en RTVE Play, después se ganó un hueco en La 2 y ahora pasa a emitirse en la cadena principal.

La nueva etapa arranca este martes, 7 de abril, a las 23:00 horas, y con una invitada estelar: Shakira. Henar y su equipo han viajado hasta México para charlar con la cantante, en la que es su única entrevista concedida a una televisión de España. Completan el menú Rossy de Palma y Sergio Dalma.

Al ser preguntada por BLUPER sobre cómo se fraguó la entrevista con la colombiana, la de Aluche, en tono cómico, prefiere guardarse el secreto: "Si te cuento eso, cualquiera podría acabar haciendo una entrevista a Shakira. Y eso no quiero que pase".

La Corporación vuelve a su apuesta por el late night show, esta vez, en clave femenina. "Más que imponerme, me da rabia ser la única mujer haciendo este tipo de formatos ahora. No quiero ser la excepción", explica Álvarez.

Al cielo con ella está firmado por Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole. Un idilio profesional que, según cuenta Henar a este periódico, surge cuando esta protagoniza una entrega de Lo de Évole y el comunicador de laSexta le lanza el guante: producir el espacio que siempre soñó presentar, un late night. El resto es historia.

Henar Álvarez entrevistó a Shakira en México. Conversó con ella en exclusiva y se enteró de todas las novedades que la artista ya prepara para sus conciertos en España.



⛅️MUY PRONTO, en 'Al cielo con ella', descubrirás todo lo que le contó a Henar esta 'loba' colombiana 🐺 pic.twitter.com/Wqkqnns3Hq — La 1 (@La1_tve) March 21, 2026

¿Cómo estás? ¿Nerviosa por el salto a La 1?

Nerviosísima. Quiero que salga bien. Llevamos mucho tiempo preparando esto. Podría decir que tres semanas, pero no, es algo que siempre ha estado en nuestra lista de deseos. Fantaseábamos con esto cuando estábamos en RTVE Play.

¿Qué te ha dicho tu entorno sobre esta nueva etapa?

Mi entorno confía mucho en mí. 'Estamos orgullosos, va a ir todo bien, tranquila'. Y yo: 'No lo sé, no estoy tranquila'. Básicamente, me dicen eso, que esté tranquila y que disfrute, dos cosas que yo no sé qué significan.

"A lo mejor cuando estábamos en La 2 éramos un poco flipadas, pero, al intentar conseguir entrevistas, siempre 'disparábamos' a todo lo que podíamos"

Más allá del sueño de saltar a La 1, ¿la cadena dibujaba esa trayectoria ascendente con el programa? ¿Era el objetivo?

No, de verdad que no. Era un programa para RTVE Play y ya está. Nos llamó la atención el salto a La 2. De hecho, cuando empezamos ahí, hicimos la broma esa de la escalera humana que yo iba subiendo y decía: 'Hemos llegado a la tele'. Salía una chica y ponía un 1. Y yo: 'Dale la vuelta'. Y ella ponía el 2.

¿Te marcarás alguna línea roja ahora que estás en La 1? ¿Algún tema que te dé un poco de reparo tratar?

La esencia va a ser la misma. Tanto mi equipo como yo, cuando escribimos monólogos, tenemos muy claro el mensaje que queremos transmitir. Nos curramos mucho los textos.

Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ella'. RTVE

¿Esa primera entrevista con Shakira abre la veda de contar con personajes más potentes?

Tengo que decir que nuestros invitados han sido siempre súper potentes, de primera línea. Estoy contentísima con eso. Que ahora podamos acceder a gente internacional, como ha pasado con Shakira y tal, pues bienvenido sea.

Pero siempre hemos trabajado en esa línea. A lo mejor cuando estábamos en La 2 éramos un poco flipadas, pero siempre 'disparábamos' a todo lo que podíamos.

¿Cómo es Shakira en las distancias cortas?

Pues la verdad es que me pareció muy amable.

¿No es un poco diva? ¿O demasiado sincera?

Ella puede. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero la verdad es que no. De hecho, colgamos un clip donde me decía que me bajase un poco el pelo, que a veces se me encrespa. Es una persona cercana y en ese momento me hablaba de tú a tú, como echándome una mano. Lo agradecí, porque al principio estaba un poco nerviosa.

"La fama no es algo que me interese mucho. Nunca voy a nada. He dicho que no a muchísimas cosas. Donde me gusta estar es el salón de mi casa, con mis amigos"

¿Cómo se fragua esta entrevista, Henar? ¿Se planteó en algún momento que ella viniese a plató?

Si te cuento eso, cualquiera podría acabar haciendo una entrevista a Shakira. Y eso no quiero que pase.

¿Shakira tiene líneas rojas? ¿O habéis decidido no hablar con ella de determinados temas o personas, como Piqué?

Siempre que preparamos una entrevista decidimos una serie de cosas que queremos tocar, cosas que son como nuestro valor. Con las mujeres no siempre pasa, así que nos gusta poner en valor la carrera. La hemos tratado como cualquier invitada.

Shakira, Sergio Dalma y Rossy de Palma, primeros invitados de 'Al cielo con ella' en La 1. RTVE

¿Qué le dirías al directivo que te dijo que no tenías gracia?

Que vea Al cielo con ella esta noche, a las 23:00 horas, después de La Revuelta.

¿Os ha marcado algún objetivo de audiencia la cadena? ¿Con qué dato te quedarías tranquila?

Si se ha marcado, yo no lo sé. Estoy más con el tema de los guiones. ¿El dato? ¡Un 24!

Sueles reivindicarte como una chica de barrio, pero vas a hacer un programa en La 2, has entrevistado a Shakira... ¿Te ha cambiado de alguna manera que la gente te reconozca?

Creo que no. La fama no es algo que me interese mucho. Si os fijáis, nunca voy a nada. He dicho que no a muchísimas cosas. Donde me gusta estar es el salón de mi casa, con mis amigos.

Lo que sí me gusta es mi trabajo. Soy una guionista más del programa, me gusta participar activamente en ese proceso. Documentarme sobre la gente que viene... Ahora que viene Rossy de Palma me he vuelto a ver sus películas.

¿Te preocupa la utilización política que pueda hacerse de cualquier cosa que digas? Por ejemplo, que dé lugar a preguntas parlamentarias.

¿Sabes qué pasa? Que eso no depende de mí. Soy una persona un poco nerviosa. Si me enzarzo en esos pensamientos, no hago lo que tengo que hacer. Escribir entrevistas, monólogos, salir, presentar y hacer que la gente se lo pase bien.

"Más que imponerme, me da rabia ser la única mujer haciendo un late night. No quiero ser la excepción"

Y, ahora que ya has conseguido entrevistar a Shakira, ¿quién falta? ¿Crees que Pedro Sánchez se vendría a Al cielo con ella?

Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que venga el presidente del Gobierno?

¿Qué le preguntarías?

No te lo puedo decir. Es que tendría que ponerme a escribir la entrevista. Ahora mismo, le podría preguntar cuándo van a bajar el precio de la vivienda, pero no te puedo decir mucho más. Soy metódica, de sentarme a trabajar. La de Shakira la preparamos en cuatro días.

El hecho de saltar a La 1 hace que la competencia se fije en ti...

¡Pero si no he empezado en La 1! No quiero más cambios en mi vida. Lo que quiero es que vaya bien aquí y ya está. Valoro la tranquilidad, porque es lo que no tengo.

Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ella'. RTVE

Jordi Évole es el productor del programa. ¿Cómo surge tu relación con él?

Él hizo un Lo de Évole conmigo y, no sé si esto salió en el montaje final, pero me preguntó que qué me gustaría hacer en televisión. Yo respondí que un late night. Y él me dijo que quería producírmelo. Al día siguiente le escribí. Nos pusimos tanto la productora como yo a desarrollar el formato, y ya fueron ellos los que lo vendieron a RTVE.

¿Te impone ser, en cierto modo, un referente como la única mujer haciendo un late night en este momento?

Me da más rabia que otra cosa. No quiero ser una excepción. Sí es verdad que en prime time hay muchas mujeres, pero este formato en concreto, el late, cómicos haciendo monólogos y entrevistas, sí ha sido más de hombres.

Lo dijo Alauda Ruiz de Azúa en los Goya: 'El talento no entiende género, pero las oportunidades sí'. Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que eso cambiara ya.