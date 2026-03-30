Ni Málaga ni Madrid: la procesión de Semana Santa a la que no falta Amaia Salamanca y en la que salen 2.000 nazarenos

No es una de sus facetas más conocidas, pero Amaia Salamanca vive la Semana Santa intensamente. En los últimos años, ha sido 'cazada' en Sevilla disfrutando de la multitud de procesiones.

Sobre todo, la actriz de series como Pura Sangre o Muertos SL no falta a su cita sevillana en Miércoles Santo, viendo pasar un cortejo que ronda los 2.000 nazarenos entre adultos y niños.

Desde que empezó su relación con el empresario sevillano Rosauro Varo en 2010, la actriz madrileña, de raíces vascas, se ha convertido en una más del fervor hispalense y organiza su ocupada agenda para poder vivir allí algunos días de esta semana tan especial.

Para Amaia no es solo una escapada social: es un auténtico acto de fe que ya se ha convertido en tradición familiar.

En Miércoles Santo, se la ve siguiendo a la hermandad del Baratillo desde un balcón privilegiado del centro de la capital hispalense, donde ha llegado a compartir espacio con José María Aznar o Eugenia Martínez de Irujo.

La actriz Amaia Salamanca. GTRES

Mientras tanto, Rosauro prefiere ver la cofradía desde la calle, llevando de la mano a los hijos que tienen en común, Olivia, Nacho y Mateo, y acercándolos al paso para que lo toquen.

Una imagen que revela cómo el matrimonio está claramente transmitiendo la vivencia religiosa a la siguiente generación.

La Hermandad del Baratillo, una de las más queridas del barrio del Arenal, es también una de las cofradías más numerosas de las que procesionan en Miércoles Santo.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, ligados a una cruz de forja levantada en una fosa común de víctimas de la peste de 1649, que dio lugar a la primitiva Hermandad de la Cruz del Baratillo.

Hoy procesiona cada Miércoles Santo desde su Capilla de la Piedad, con el Cristo de la Misericordia, la Piedad y la Caridad en su Soledad Coronada.

Sus penitentes del Cristo de la Misericordia visten túnica y capa azules con cíngulo rojo, evocando los colores tradicionales de la corporación. En los tramos de Virgen, los nazarenos lucen túnica y capa blancas con antifaz azul.