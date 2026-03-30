La ciudad española donde Pepe Rodríguez descansa en verano: conocida por su turismo de lujo y a 30 kilómetros de Málaga

Pepe Rodríguez ha encontrado en la Costa del Sol el refugio perfecto. Para el chef, es fundamental un tiempo de desconexión de su exigente trabajo al cargo de El Bohío, su restaurante en Illescas (Toledo), y las grabaciones de MasterChef.

Este lunes, a las 22:30 horas, Televisión Española estrenará la decimocuarta edición del talent culinario, la primera que no cuenta con Samantha Vallejo-Nágera como juez junto a Rodríguez y Jordi Cruz. Le toma el relevo Marta Sanahuja, la influencer culinaria Delicious Martha.

Cada verano, Rodríguez y su familia suelen ir de vacaciones a Marbella, donde se dejan ver haciendo planes de lo más cotidianos: paseos al atardecer con su familia, cervezas y largas charlas de bar lejos de los focos.

Pepe aprovecha estos parones para bajar revoluciones, cambia la chaquetilla por ropa cómoda y se mezcla con los turistas y vecinos como uno más, disfrutando del ambiente relajado del paseo marítimo.

También se reencuentra con colegas de los fogones que veranean o trabajan en la zona, convirtiendo la ciudad en una extensión informal de esa 'familia' gastronómica que le rodea durante todo el año. Y es que, en la localidad malagueña, el toledano se permite ser solo comensal.

Pepe Rodríguez, Mariví Fernández y sus hijos en el verano de 2020, en Marbella. GTRES

A unos 30 kilómetros de Málaga, Marbella es uno de los destinos turísticos más potentes de España, con cerca de 160.000 habitantes y una fama internacional que combina lujo, mar y un clima privilegiado casi todo el año.

El municipio presume de 27 kilómetros de litoral y 24 playas, desde arenales urbanos muy concurridos hasta zonas más exclusivas con chiringuitos y 'beach clubs', un escenario perfecto para que cualquiera se rinda a la gastronomía típica: pescado frito, espeto y tapas de toda la clase junto al mar.

Es imprescindible mencionar Puerto Banús, el puerto deportivo de lujo que se inauguró en 1970, vivió su esplendor en los ochenta con la 'jet set marbellí' que se congregaba cada verano, y que hoy es uno de los más icónicos del Mediterráneo.

Allí se concentran los yates más espectaculares, coches de alta gama y boutiques de firmas como Gucci o Louis Vuitton, además de una oferta constante de restaurantes y terrazas con vistas a los pantalanes.

Pero detrás del glamour hay mucha historia: Marbella fue un pueblo minero y agrícola antes de convertirse en meca del turismo, y conserva huellas romanas, visigodas y paleocristianas como las termas de Las Bóvedas o la basílica de Vega del Mar.