Ni Menorca ni Formentera: el refugio de Patricia Conde en Mallorca con playas de ensueño rodeadas de bosque y lujo

Bajo el sol del Mediterráneo y entre calas de aguas turquesas, Mallorca se ha convertido en el refugio favorito de una de las finalistas de la televisión: Patricia Conde. La presentadora es una de las concursantes estrella de la sexta temporada de El Desafío.

La concursante ha logrado clasificarse para la gran final del viernes 27 de marzo tras una trayectoria impecable en la que ha ganado varias galas y ha demostrado una gran capacidad de superación.

Competirá así por el título de ganadora absoluta junto a José Yélamo, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea. Su paso por el formato ha sido muy elogiado tanto por el jurado como por el público, que han destacado su actitud guerrera y su sonrisa constante a pesar de la dureza de las pruebas.

Patricia Conde junto a Jessica Goicoechea en El Desafío. Carlos López Álvarez

Lejos de los platós, la presentadora encuentra su lugar de desconexión en Mallorca, isla en la que lleva más de 20 años veraneando y donde ha construido un círculo de amigas con las que pasa gran parte del verano.

Allí disfruta especialmente de sus playas de aguas cristalinas, como la playa de Formentor, una de las más espectaculares de la isla, con arena blanca, aguas turquesas y rodeada de densos bosques de pinos con vistas a la Serra de Tramuntana.

En alguna ocasión se le ha visto relajada, tomando el sol en barco y disfrutando del mar. "Qué paz hay en este lugar… qué estancia tan feliz", ha compartido en sus redes sociales en medio de una de sus escapadas a la isla.

La vallisoletana también tiene sus imprescindibles en Mallorca. Para cenar, se decanta por Amazo, donde disfruta de sus cócteles, ceviche o gambas con piñones.

En cuanto al alojamiento, apuesta por hoteles exclusivos de cinco estrellas situados en la costa suroeste de la isla, entre Puerto Portals y Palmanova, o por el emblemático Castillo Hotel Son Vida.

Su vínculo con Mallorca va más allá del turismo. En junio de 2012, Patricia Conde se casó con el empresario mallorquín Carlos Seguí en una ceremonia íntima celebrada en La Granja de Esporles, una finca histórica propiedad de la familia del novio. Desde entonces, la isla balear se ha mantenido como uno de sus destinos más especiales.

"Viajar pone todo tu mundo en perspectiva. Es atreverse a estar fuera de tu zona de confort, a descubrir cosas y sensaciones nuevas. Es abrirse a sentirse cómodo en un ambiente extraño", expresó Patricia Conde en una entrevista, una filosofía que refleja a la perfección su relación con Mallorca, su refugio habitual junto al Mediterráneo.