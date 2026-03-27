Ylenia Padilla, sobre su juventud: "Con 14 años llegaba a casa borracha, me peleaba y abandoné el colegio"

Ylenia Padilla se convirtió en una de las figuras más icónicas y polémicas de la telerrealidad en España tras darse a conocer en 2012 en Gandía Shore.

Su fuerte carácter, su espontaneidad y frases virales como su famoso "¡Tiki-tiki!" la transformaron rápidamente en un fenómeno de masas. Aquella exposición mediática la llevó a recorrer los platós de Mediaset, donde su autenticidad no dejaba indiferente y generaba tanto seguidores como críticas.

Sin embargo, mucho antes de la fama, la valenciana vivió una juventud marcada por la rebeldía. Según ella misma ha contado, tuvo una infancia feliz, pero todo cambió en la preadolescencia.

Gandía Shore

"Por la sobreprotección de mis padres me rebelé. Fueron años de rebeldía máxima. No les culpo a ellos porque yo tampoco puse de mi parte", confesó durante la curva de la vida en Gran Hermano.

Durante esa etapa, su comportamiento se volvió cada vez más complicado. Llegaba tarde a casa, salía con frecuencia y se veía envuelta en peleas.

"Con 14 años llegaba a casa borracha, me peleaba con la gente por la calle. Siempre me venía a pegar la gente porque en Benidorm hay gente muy chunga".

"En un principio eran ellos que venían a por mí, pero luego ya me acabé convirtiendo en eso. Pasé así de los 14 a los 18 años", relató sobre esos años de adolescencia.

Ylenia Padilla en 'Sálvame'.

Esta situación terminó afectando también a sus estudios, que abandonó, dando así lugar a un fracaso escolar. Aun así, comenzó a trabajar muy joven en distintos empleos como camarera, dependienta o relaciones públicas en discotecas, iniciándose en el mundo de la noche que más tarde marcaría parte de su trayectoria.

Tras su salto a la televisión, Ylenia ha reconocido que atravesó momentos complicados. "He fumado porros bastante tiempo de mi vida porque era la única manera de evadirme, porque para mí la familia es lo más importante y llevarme mal con ellos por dentro no me dejaba vivir", explicó.

La situación se agravó después de su paso por Gran Hermano: "Tras mi paso por el programa probé otras cosas más fuertes y fue ahí cuando dije basta".

La exconcursante también ha respondido a las críticas que recibió en esa etapa. "Se me ha acusado de ser una yonqui y tampoco es eso. Fui yo la que decidió voluntariamente apartarme de eso a pesar de dejar de ganar mucho dinero. Estaba reventada de salud", aseguró, refiriéndose a su decisión de alejarse del foco mediático y del circuito de bolos.

💥 EL REGRESO DE YLENIA en ¡De Viernes! 💥 Este viernes a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/CKfVzoOYL0 — Mediaset España (@mediasetcom) March 25, 2026

Ahora, Ylenia regresará al plató de 'De viernes' para romper su silencio y explicar qué la llevó a apartarse de la fama y a qué se ha dedicado durante este tiempo, tras años alejada de la televisión.

Esta entrevista supone una vuelta muy esperada ya que recupera a una de las personalidades más recordadas de la telerrealidad española.