Ya es oficial: la polémica Ylenia Padilla regresa a la televisión tras más de 5 años de silencio

Llevaba días rumoreándose por los mentideros de la profesión, pero lo acaba de confirmar Telecinco. Ylenia Padilla regresa a televisión y lo hará en una entrevista en ¡De Viernes! la noche de este 27 de marzo.

Padilla será la protagonista del Scoop de este viernes. En la inquietante promoción, se escucha preguntar a Santi Acosta: "¿Por qué abandonas la tele?". "Ya no estaba feliz, ya no podía aguantarlo bien. Se me empezó a linchar", responde ella.

Acosta se interesa por saber qué ha "hecho en esto 5 años" de silencio Ylenia, y la polemista contesta: "He vuelto a mi fe en Jesús. Yo tenía claro que jamás iba a volver a la tele, pero nunca digas nunca".

Como avanzó en El Constitucional el periodista Arnau Martínez hace unos días, la charla con Santi se centrará en explicar a fondo su ausencia de la televisión, si bien no habrá alusiones al procedimiento judicial que tiene abierto con la cómica Elsa Ruiz tras unos insultos tránsfobos.

Ylenia tuvo un primer intento de volver a la pantalla en La cárcel de los gemelos. De hecho, llegó a formar parte del casting oficial, pero se cayó a última hora.

💥 EL REGRESO DE YLENIA en ¡De Viernes! 💥 Este viernes a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/CKfVzoOYL0 — Mediaset España (@mediasetcom) March 25, 2026

Según explicó la de Benidorm en redes sociales, Daniel y Carlos Ramos, los creadores de contenidos conocidos como ZonaGemelos, pretendían sacar su "peor cara después de haber estado tantos años desaparecida". Incluso se llegó a referir a los hermanos como "gentuza".

Además, señaló que una de las cláusulas del contrato de Aída Nizar era ser su "enemiga" y sacarla "de quicio". "Querían incluir cláusulas en el contrato incluso prohibidas para que yo luego no tuviera opción de salir de allí", afirmó.

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