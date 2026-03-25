Movistar Plus+ cambia las normas: anuncia un plan gratuito y desvela todos los programas y series que incluirá
La plataforma de Tres Cantos pretende hacer crecer sus audiencias y abrirse a nuevos públicos con esta iniciativa.
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Movistar Plus+ ha anunciado el lanzamiento de su plan gratuito a partir del jueves, 26 de marzo. Este acercará los contenidos originales de la plataforma a todos los usuarios, a través de un registro sencillo y la descarga de la aplicación.
La compañía ubicada en Tres Cantos ha puesto en marcha esta iniciativa tras conocer los últimos datos de la plataforma, que ha crecido en 278.000 suscriptores.
Por ello, se ha apostado por un modelo abierto como vía adicional de crecimiento de audiencias y apertura a nuevos públicos.Para disfrutar del plan gratuito, simplemente se requiere introducir un mail y una contraseña, sin que la aplicación solicite una tarjeta de pago.
Este plan incluye programas informativos, así como las previas y los pospartidos de Champions y Europa League. O contenidos de entretenimiento que son referencia de la plataforma, como Ilustres Ignorantes o El consultorio de Berto, o que lo fueron en su momento: La Resistencia, Showriano...
Destaca la oferta de espacios originales de Movistar Plus+, cuyos primeros capítulos se podrán visualizar sin coste económico alguno. En ficción, encontramos Por 100 millones -se estrenará el mismo 26 de marzo-, Querer o Poquita fe; en no ficción, Luz en la oscuridad de Carles Porta o Las Berrocal.
“Este año avanzamos de forma decidida en nuestra estrategia para ampliar audiencias y elevar la experiencia de acceso a nuestros contenidos. El lanzamiento del plan gratuito es un paso clave en esa dirección”, explica en un comunicado Daniel Domenjó, CEO de Movistar Plus+.
Según el directivo, “partimos de la fortaleza y calidad de nuestra oferta, y estamos convencidos de que acercarla a nuevos usuarios, con mayores facilidades de entrada, nos permitirá ampliar nuestra base de espectadores y, a medio plazo, construir una relación más sólida y de mayor valor con la marca Movistar Plus+”.
Qué incluye el plan gratuito
16 cabeceras deportivas
Programas informativos
El día después
Eurofighters
Deporte Plus
Universo Valdano
Bakalá
Locos por el golf
Previas y post de partidos
Noche de Champions
Noche de Europa League
La casa del fútbol
La Previa (Champions, Europa League)
La previa de la Euroliga
19 cabeceras de entretenimiento
Estreno simultáneo y temporada completa de los programas de referencia de la plataforma:
Ilustres Ignorantes
Leo Talks
El consultorio de Berto
Moderneces
Además, La Resistencia, Showriano, Martínez y Hermanos, Late Motiv...
Originales Movistar Plus+ (ficción y no ficción)
El primer episodio de los originales Movistar Plus+ en ficción y no ficción, como:
Ficción
Querer
Rapa
Poquita fe
El inmortal
La unidad
Celeste
La Mesías
No ficción
Luz en la oscuridad (de Carles Porta)
La última llamada
Las Berrocal
Alaska Revelada
Raphaelismo
Lola