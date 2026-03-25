Movistar Plus+ cambia las normas: anuncia un plan gratuito y desvela todos los programas y series que incluirá

Movistar Plus+ ha anunciado el lanzamiento de su plan gratuito a partir del jueves, 26 de marzo. Este acercará los contenidos originales de la plataforma a todos los usuarios, a través de un registro sencillo y la descarga de la aplicación.

La compañía ubicada en Tres Cantos ha puesto en marcha esta iniciativa tras conocer los últimos datos de la plataforma, que ha crecido en 278.000 suscriptores.

Por ello, se ha apostado por un modelo abierto como vía adicional de crecimiento de audiencias y apertura a nuevos públicos.Para disfrutar del plan gratuito, simplemente se requiere introducir un mail y una contraseña, sin que la aplicación solicite una tarjeta de pago.

Este plan incluye programas informativos, así como las previas y los pospartidos de Champions y Europa League. O contenidos de entretenimiento que son referencia de la plataforma, como Ilustres Ignorantes o El consultorio de Berto, o que lo fueron en su momento: La Resistencia, Showriano...

Destaca la oferta de espacios originales de Movistar Plus+, cuyos primeros capítulos se podrán visualizar sin coste económico alguno. En ficción, encontramos Por 100 millones -se estrenará el mismo 26 de marzo-, Querer o Poquita fe; en no ficción, Luz en la oscuridad de Carles Porta o Las Berrocal.

Las Berrocal. Movistar Plus+

“Este año avanzamos de forma decidida en nuestra estrategia para ampliar audiencias y elevar la experiencia de acceso a nuestros contenidos. El lanzamiento del plan gratuito es un paso clave en esa dirección”, explica en un comunicado Daniel Domenjó, CEO de Movistar Plus+.

Según el directivo, “partimos de la fortaleza y calidad de nuestra oferta, y estamos convencidos de que acercarla a nuevos usuarios, con mayores facilidades de entrada, nos permitirá ampliar nuestra base de espectadores y, a medio plazo, construir una relación más sólida y de mayor valor con la marca Movistar Plus+”.

Qué incluye el plan gratuito

16 cabeceras deportivas

Programas informativos

El día después

Eurofighters

Deporte Plus

Universo Valdano

Bakalá

Locos por el golf

Previas y post de partidos

Noche de Champions

Noche de Europa League

La casa del fútbol

La Previa (Champions, Europa League)

La previa de la Euroliga

19 cabeceras de entretenimiento

Estreno simultáneo y temporada completa de los programas de referencia de la plataforma:

Ilustres Ignorantes

Leo Talks

El consultorio de Berto

Moderneces

Además, La Resistencia, Showriano, Martínez y Hermanos, Late Motiv...

Originales Movistar Plus+ (ficción y no ficción)

El primer episodio de los originales Movistar Plus+ en ficción y no ficción, como:

Ficción

Querer

Rapa

Poquita fe

El inmortal

La unidad

Celeste

La Mesías

No ficción

Luz en la oscuridad (de Carles Porta)

La última llamada

Las Berrocal

Alaska Revelada

Raphaelismo

Lola