Ya es oficial: Telecinco anuncia la renovación de 'Casados a primera vista', la revelación de la temporada
El formato de parejas, la gran sorpresa televisiva del primer tramo del año, tendrá continuidad en la cadena de Mediaset.
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Buenas noticias para los seguidores de Casados a primera vista. Telecinco ha anunciado la renovación del programa de parejas, después de poner punto y final este lunes, 23 de marzo, a su exitosa primera edición.
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