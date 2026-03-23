Telecinco cambia su programación y anuncia un especial de 'El precio de…' sobre Cantora e Isabel Pantoja

Mediaset sigue apostando por El precio de... El programa de investigación periodística presentado por Santi Acosta volverá al prime time de la cadena el próximo lunes, 30 de marzo a las 23:00 de la noche.

Lo hará con una nueva entrega que girará en torno a cómo ha sucedido la venta de la Finca de Cantora, refugio de Isabel Pantoja durante mucho tiempo.

De esta manera, se analizará detalladamente la ruinosa situación financiera de la cantante y los motivos que la obligaron a dejar su histórica propiedad.

Entrada de la finca Cantora. Gtres

Sumado a esto, el espacio contará con el testimonio de Begoña Gutiérrez del Amo, en su día road manager y amiga de la tonadillera, que explicará por primera vez cómo fue su papel como mediadora en la venta de la deuda de la propiedad a un empresario extranjero.

Esta venta, además, supone un distanciamiento más entre Kiko Rivera y la tonadillera. La invitada asegura haber contado con la colaboración del dj y, según ella, habría actuado a espaldas de su madre para desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri y obtener beneficio económico.

El programa también mostrará audios, mensajes y documentos inéditos que, según Begoña Gutiérrez, demostrarían la existencia de esta operación y situarían este episodio en el origen del alejamiento entre madre e hijo.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en montaje de JALEOS.

Por otro lado, Telecinco ofrecerá declaraciones sobre el conflicto familiar por la herencia de Paquirri, recreará el hallazgo de objetos de su padre por parte de Kiko en Cantora y emitirá imágenes inéditas del desalojo.

Además, incluirá los testimonios de Pepi Valladares y del ahijado de Tere Pollo, persona de confianza de Pantoja que asegura haber realizado traslados de grandes cantidades de dinero en efectivo a una entidad bancaria en Gibraltar.

Con todo esto, El precio de... ocupará el lugar de Casados a primera vista tras su gran éxito en audiencias. Así, el especial sobre la venta de Cantora cogerá el relevo de First Dates, que cumple 10 años en emisión.

Hay que recordar que el espacio de Telecinco ya trató la herencia de Paquirri en septiembre de 2025 tras el título El precio de la codicia.

En él, se desgranó las irregularidades en torno al patrimonio del torero y cómo estas han afectado a Isabel Pantoja y sus hijos. El programa cifró el patrimonio dejado por Paquirri en más de 1.000 millones de pesetas de la época, lo que equivaldría hoy a unos 40 millones de euros.