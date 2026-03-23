Ya es oficial: 'Supervivientes 2026' sufre otro abandono y anuncia la llegada de un nuevo concursante a Honduras

Apenas han pasado dos semanas del arranque de Supervivientes 2026, pero las fuerzas empiezan a flaquear. Tras el abandono voluntario de Álex Ghita por no poder soportar el hambre hace una semana, este domingo se volvió a repetir la situación.

Conexión Honduras daba el pistoletazo de salida esta semana con dos protocolos de abandono activados: el de Marisa Jara y el de Alejandra de la Croix. Solo uno llegó a materializarse.

Jara llegaba a la gala dominical al límite, después de haber arremetido contra la organización cuando fue expulsada el pasado jueves y desterrada a la Playa Destino.

“¡Pásame con dirección! No me grabéis más, sois unos hijos de pu…”, espetaba a un redactor, en pleno ataque de ansiedad.

Al conectar con Sandra Barneda este domingo, la modelo aseguraba que iba a priorizar su “salud mental” y que su experiencia en Honduras acabaría justo en ese momento.

Sin embargo, unas palabras de aliento de su marido desde plató hicieron que cambiase de opinión: “Hazlo por ti, por el bebé, por todos los que te queremos, pero no te vayas por la puerta de atrás. Que escoja la audiencia. No te mereces irte así”.

Marisa Jara y Alejandra de la Croix activaron el protocolo de abandono. Mediaset España

Tal fue la motivación de Marisa Jara que, poco después, se enfrentó a sus compañeros de playa, Darío y Borja, en un juego de recompensa y ganó. La sevillana pudo saciar el hambre comiéndose un flan.

Quien no aguantó más en la isla fue Alejandra de la Croix. “Estoy comida de bichos, muy afectada psicológicamente, agotada físicamente, no estoy en mi mejor momento”, sollozaba la actriz ante Barneda.

“Esto es una experiencia fortísima y se multiplica por siete millones. Pensaba que venía con fortaleza física y mental para enfrentarme a esto, pero pasaban los días y sentía ansiedad, ataques de pánico, pesadillas, no me estaba sintiendo bien”, prosiguió la ya exparticipante de Supervivientes 2026.

Nuevo fichaje

Para paliar las dos bajas que ha sufrido el formato de Cuarzo Producciones en cuestión de una semana, la presentadora de Conexión Honduras anunció el inminente aterrizaje de un nuevo robinsón en los Cayos Cochinos.

“Tras la decisión de Alejandra de poner fin a su paso por la aventura, ha llegado el momento de anunciar que, muy pronto, un nuevo concursante se incorpora a Supervivientes 2026”, leyó Barneda en el pergamino que recibió en plató.

Con el nuevo fichaje, la organización espera que el casting gane en motivación, justo lo que pidió Jorge Javier Vázquez en la gala del jueves. “Estamos en Supervivientes, esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa”.

“Necesito saber que tenéis ganas de continuar y entregaros en Supervivientes, porque, si no, el programa no tiene ningún sentido. Basta ya de bajonas, de tristezas y de todas estas cosas”, advirtió el filólogo.