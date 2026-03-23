Confirmado por Telecinco: Verónica Dulanto presentará un nuevo programa en la franja en la que se emitía '¡Vaya fama!'

Nuevo intento de Telecinco para relanzar la franja del mediodía los fines de semana. Tras cancelar ¡Vaya fama! y reubicar de forma temporal El precio justo, Mediaset España ha dado luz verde a Visto lo visto.

Así lo ha confirmado el grupo este lunes, día 23 de marzo, en una nota de prensa en la que se explica que este nuevo programa de actualidad será "ágil, visual, impactante y conectado con los temas que interesan a la audiencia con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales".

Visto lo visto estará capitaneado por Verónica Dulanto. La presentadora es uno de los rostros más versátiles del grupo de Fuencarral al ponerse al frente de formatos como El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Fiesta, Cuatro al día, Tiempo al tiempo... Su último proyecto fue Tardear.

"Hay presentadores que se dedican al entretenimiento. Otros, a la actualidad. Yo creo que estoy en el medio", reconocía Dulanto en una entrevista con EL ESPAÑOL hace justo un año, cuando ya se rumoreaba sobre la cancelación de Tardear.

Como ocurriese con ¡Vaya fama!, Visto lo visto llevará el sello de Cuarzo TV (Banijay Iberia), una de las productoras que más alegrías está dando en los últimos tiempos a Telecinco gracias a La isla de las tentaciones -en breve se estrenará la nueva edición- y Supervivientes.

El formato se estrenará "próximamente" en Telecinco y será emitido antes del informativo que pilota María Casado a las tres de la tarde, si bien no se especifica horario concreto. Competirá, por lo tanto, contra D Corazón (La 1) y La ruleta de la suerte (Antena 3).

Habrá que ver si El precio justo se queda fuera de la parrilla los fines de semana o si, por el contrario, teloneará a su nueva apuesta. Actualmente, se emitían dos entregas del concurso de Carlos Sobera y Tania Medina.

Verónica Dulanto en una imagen de archivo.

La cadena, además, señala que Visto lo visto "trasladará a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva a cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante".

Su puesta en escena estará dominada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados.

También contará en momentos clave con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevas claves que amplíen la visión del espectador, y con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.