Santi Villas, el hombre que está detrás del éxito de Marc Giró: más de 25 años de amor y una facturación de casi 7 millones

Marc Giró es la nueva estrella de Atresmedia. El presentador aterrizará en breve en laSexta con Cara al show, un programa que tiene la misma esencia que Late Xou, su antecesor en RTVE.

El comunicador catalán ha experimentado un crecimiento fulgurante en el panorama audiovisual en los últimos años gracias a su estilo irreverente, provocador y creativo. Y así lo demostró hace unos días en su visita a El Hormiguero, que no se calló nada.

Sin embargo, sería injusto hablar del éxito de Marc Giró sin mencionar a Santi Villas. Además de su marido, es la persona que le dirige detrás de las cámaras... y también en casa.

"Mi marido me dirige en casa. Perdona, si no estamos en plató, ¿por qué coño me estás dirigiendo?", le contaba hace unos días a Pablo Motos, que también comparte trabajo con su mujer, Laura Llopis.

"Ya lo he pactado, pero no me hace caso. Me dice 'ponte aquí, ponte allá'. Estoy todo el rato '¡déjame en paz!", comentaba resignado.

La historia de amor entre Marc Giró y Santi Villas comenzó hace casi 30 años. El showman conoció al hermano de la reportera Thais Villas en el primer llate night de la televisión catalana: Les 1000 i una...

Capitaneado por Jordi González, el formato dejó huella porque llegó a hacer sombra a otros dos trasatlánticos como Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, y Crónicas Marcianas, de Xavier Sardà.

Marc Giró, Santi Villas y el gato del 'Late Xou' en los Premios Iris 2025. GTRES

Las más de cuatro horas de emisión unieron a ambos cuando el show traspasó el primer año en antena. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama audiovisual español. Y aunque no ocultan su amor, lo cierto es que han conseguido cierto hermetismo de su vida privada.

Ambos sí comparten las mismas aficiones como la literatura, los viajes, la gastronomía y los animales. Y es que, en su Instagram sí publican fotos de sus dos perritos.

Así se pronunciaba Marc Giró en una entrevista en Elnational.cat en el pasado: "Mi marido, mi compañero, mi amigo, mi amante, aquello que hacen las folclóricas: 'Lo es todo para mí (...) posiblemente no tendría la vida que tengo ahora si no lo hubiera conocido a él, ¿sabes?".

"A menudo, que tu vida sea una mierda o brillante, depende de la persona que tengas al lado y yo con Santi Villas tengo la vida que quiero tener, una vida feliz", añadía.

Su productora

Además de ser su marido y director, también es su socio. En el año 2009 fundaron la productora Minuto de Barras SL. La compañía, que también estará detrás de Cara al show, ha facturado un total de 6,7 millones a RTVE por Late Xou.

La Corporación pasó de pagar 200.000 euros en 2023, año en el que nació el programa en RTVE Cataluña a los más de 3,5 millones en 2025, con el show consolidado en La 1.

Santi Villas en una imagen de archivo.