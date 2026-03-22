El desconocido alimento que desayuna Javier Bardem para mantenerse joven con 57 años: origen español y protege el cerebro

Javier Bardem es uno de esos actores que no necesita presentación. El intérprete ha conquistado al público español, pero también al internacional gracias a una carrera que lo ha llevado a lo más alto de la industria.

Pese a que podría parecer que este salto global le haya hecho olvidar sus orígenes, todo lo contrario. El actor de Mar adentro siempre se ha mostrado fiel a sus convicciones y muy orgulloso de la riqueza cultural y gastronómica de España.

A sus 57 años, Bardem es muy consciente de la suerte que tenemos de contar con alimentos con denominación de origen que son admirados en todo el mundo. Uno de los que más reivindica es lo que él mismo llama el "caviar español", un producto que, según asegura, "solo escucharlo me evoca mi casa, la familia", explicó en una entrevista para Mercacei.

"Es un sentimiento casi patrio, pues la patria está en uno mismo, en lo que cada uno siente por su hogar. Simboliza la identidad, algo muy español, muy nuestro".

Ese alimento no es otro que el aceite de oliva, también conocido como el oro líquido. Para el actor, este producto está profundamente ligado a sus recuerdos de infancia, a esas sartenes llenas de aceite donde se preparaban unas patatas crujientes que forman parte del imaginario de muchas familias españolas.

Javier Bardem en un acto público. Gtres

Bardem también es muy consciente de que en España disfrutamos de una alimentación privilegiada basada en la Dieta Mediterránea. Al viajar con frecuencia por todo el mundo, asegura valorar aún más la relación entre lo que comemos y la longevidad.

"Comemos muchas verduras, pescados, carnes… todo muy de la tierra en el sentido vegetal y animal. En otros países tienden a realizar mezclas que a mí, personalmente, no me agradan demasiado".

Dieta Mediterránea. EP.

"El sentido de satisfacción de sentarse y comer es un valor que potencia la Dieta Mediterránea y que practican todos los países mediterráneos, aquellos que comparten la cultura del placer en la mesa, donde no solo es protagonista el alimento en sí, sino cómo se ingiere".

"Para mí, un huevo frito con patatas y jamón es algo maravilloso, indescriptible"

Los españoles sabemos bien la suerte que tenemos con el aceite de oliva, pero también los extranjeros lo descubren con fascinación. Bardem lo explica con un ejemplo muy claro: "Pan mojado en aceite, con tomate y jamón… al probarlo, los estadounidenses se quedan maravillados. Es nuestro caviar. El aceite de oliva es el caviar español".

Aunque el actor cuida mucho su alimentación, también reconoce que de vez en cuando se permite algún capricho gastronómico. "Para mí, un huevo frito con patatas y jamón es algo maravilloso, indescriptible".

Más allá del sabor, se debe destacar los beneficios de este producto esencial en la cocina mediterránea. El aceite de oliva ayuda a mejorar la salud cardiovascular, reduce la inflamación y contribuye a prevenir el envejecimiento celular.

Además, su consumo habitual puede ayudar a controlar el colesterol, mejorar la digestión y proteger el cerebro.

"El aceite de oliva es fundamental en la cocina. De hecho, muchos alimentos bañados en aceite saben todavía mejor. Como el pan, el jamón o incluso el queso. Es un alimento muy apreciado en EE.UU. y en todo el mundo".