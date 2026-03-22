El crítico de cine Carlos Boyero (72) ya ha visto la nueva película de Santiago Segura: lo que piensa de 'Torrente, Presidente'

Torrente, Presidente, la nueva y sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, se estrenó el pasado 13 de marzo y ha irrumpido con fuerza en la cartelera española.

Solo en su primer fin de semana ha superado el millón de espectadores y ronda los 7 millones de euros de recaudación, concentrando alrededor del 70% de la taquilla nacional.

Con todo ello, el actor y director firma el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, así como el mejor lanzamiento de una cinta española en los últimos 11 años. Todo un boom al que nadie parece resistirse, incluidos los más destacados críticos de cine del país.

"Me he reído a carcajadas"

Con salas llenas y pases reforzados, la nueva aventura del 'brazo tonto de la ley' se ha convertido en el fenómeno comercial de la temporada.

Entre los que no se la han querido perder está el crítico de cine Carlos Boyero (72), colaborador de El País y de la Cadena SER, que ya ha compartido con los oyentes de La Ventana sus impresiones sobre la película.

El veterano comentarista ha reconocido que la cinta le ha devuelto una de las sensaciones que más valora: la risa franca.

"Me he reído, a veces, a carcajadas. Y esa es de las sensaciones que más agradezco que me den, no ya en el cine, que también, sino en la vida", ha asegurado, antes de subrayar que el metraje "se me pasó muy rápido y en algunos momentos con auténticas carcajadas".

Boyero vio la película acompañado de "dos personas, profesionales del cine español y grandes amigos míos". Uno de ellos le advirtió del efecto contagio que podía tener una comedia así en una sala llena: "Si hay algo explosivo es toda una sala en medio de una carcajada".

Carlos Boyero, en el Festival de Cine de San Sebastián en 2019. Gtres

Santiago Segura, " inteligencia y listeza"

El crítico también ha relatado la curiosidad con la que recibió el anuncio del proyecto: "Yo indagué con Santiago cuando me enteré de que iba a rodar, o que estaba Torrente, Presidente. ¿Te puedes imaginar lo que se me pasó por la cabeza? ¿Quién va a ser Torrente? Pues Pedro Sánchez, presidente… y él no soltó prenda", ha recordado, entre risas.

Más allá del juego político que sugiere el título, Boyero ha reservado sus mayores elogios para la figura de Segura como arquitecto de lo que es un fenómeno en las salas de cine en nuestro país.

"Santiago Segura es una combinación absoluta de inteligencia y de listeza, que pueden ir por separado las dos cosas, pero cuando se juntan…”, ha reflexionado sobre la astucia creativa del de Carabanchel para hacer comedia.

De este modo, ha dejado claro que, en su opinión, el director ha vuelto a demostrar su innegable instinto para conectar con el público y levantar una comedia que ha logrado arrancarle un rato divertido en el patio de butacas.

Y es que, ya se sabe, el poder de la risa colectiva dentro de una sala de cine es catártico. Un verdadero bálsamo para pasar el rato. Y, de paso, analizar la parte más cruda de la realidad social a través del siempre beneficioso -y sanador- prisma del humor.