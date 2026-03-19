Belén Esteban rompe su silencio y opina sobre el fichaje de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena'

Belén Esteban daba la sorpresa el pasado mes de enero, anunciando un parón en televisión. "Me quiero coger un año sabático", decía en la presentación de Top Chef: dulces y famosos, el talent de repostería en el que la de Paracuellos de Jarama es la gran estrella.

"Primero por mí, porque llevo 23 años en la tele y creo que el espectador debe descansar un poco de la Esteban. También por mi niña, que la tengo lejos, por mi madre, que vive en Benidorm, y por mi marido", declaraba a los medios, entre ellos EL ESPAÑOL.

Pues bien, la que fuese colaboradora de Sálvame reaparecía públicamente este miércoles, 18 de marzo, con motivo del estreno de Ganas de vivir, el documental de El Langui. Belén acudía junto a su marido, Miguel Marcos, al Palacio de la Prensa, en plena Gran Vía de Madrid.

"Llevamos muchos años juntos y creo que ya es hora de verdad, o sea, ya tanto escondite no. Es mi marido y es una de las personas que más me apoyan en esta vida y que tienen que estar conmigo", dijo en declaraciones a Europa Press.

Muy zen, la Esteban también se sinceró sobre cómo lleva su descanso en televisión. "Me fui de TEN el 15 de noviembre y acabó lo de Top Chef a finales de enero. Entonces, estoy muy feliz cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija, y de mí, sobre todo", recoge Diez Minutos.

Primera imagen de 'Tu cara me suena 13' con los concursantes. José Irún Atresmedia

Muy zen, Belén quiso opinar también sobre el sonado fichaje de Jesulín de Ubrique por Tu cara me suena. Su exmarido ya graba la edición número 13 del show más visto de la televisión. Junto al torero, por cierto, están famosos como Sole Giménez, Cristina Castaño o Leonor Lavado.

"No me he enterado, ¿cantará 'toda, toda'? Seguro que lo hace bien. Pues yo me alegro. Mira, todo lo que sea trabajo, yo me alegro la verdad", aseguraba.

Belén Esteban no se cortó tampoco a la hora de responder sobre María José Campanario, concursante de la edición de El desafío que está en la recta final de emisión.

"Es verdad que yo soy más de De viernes que de El desafío, pero es verdad que te saltan muchas cosas en TikTok y lo ves. Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón".

María José Campanario en 'El desafío'. Atresmedia

"Yo estoy muy contenta. O sea, yo quiero que estemos todos bien. Mira, él tiene su familia, Jesús con María José, que me alegro. Yo con mi marido Miguel, que para mí es mi apoyo de lo más. Yo estoy contenta, yo creo que las cosas pasadas están pasadas. Ya está", sentenció, confirmando que ha enterrado el hacha de guerra definitivamente.