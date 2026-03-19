Ana Torroja se sincera y rompe su silencio sobre su retirada de la música

La voz y la imagen de Ana Torroja se convirtieron en un auténtico icono de la Movida Madrileña. La cantante fue la vocalista del grupo Mecano, junto a los hermanos José María Cano y Nacho Cano.

La madrileña lideró el trío que revolucionó el pop en español con himnos como Hijo de la Luna, Mujer contra mujer y Cruz de navajas.

Sin embargo, el éxito terminó pasando factura a la artista. Torroja ha confesado que la enorme exposición mediática afectó a su vida personal hasta el punto de aislarla.

"A veces no quería salir de casa. Cuando alguien me tocaba, saltaba enseguida, no reaccionaba bien", relató en una entrevista en Y ahora Sonsoles.

Tras la disolución de Mecano, la intérprete se replanteó su futuro en la música. "Había invertido todo por el grupo, hasta había dejado de estudiar", explicó.

Ana Torroja y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

A pesar de ello, inició su carrera en solitario, aunque recientemente ha vuelto a atravesar un momento de dudas. Durante su visita al citado programa, habló abiertamente sobre su retirada temporal.

La artista ha llegado a afirmar que perdió las ganas de subirse a un escenario. "Hay veces en las que uno pierde la ilusión y la motivación y siente que ya lo ha hecho todo".

"Pensé qué iba a contar después de 40 años. No encontraba un lugar desde el que poder hablar". Sin embargo, fue precisamente en ese proceso donde encontró un nuevo impulso creativo: "Sentí que se me había acabado el show, por eso escribí sobre ello".

Fruto de esa reflexión nace su séptimo disco de estudio, Se ha acabado el show. "La gente me pregunta por qué sigo, siendo un mito de la música, y yo digo: porque me gusta”, afirma.

Además, la cantante destaca que este trabajo marca un punto de inflexión en su carrera, ya que es la primera vez que ha coescrito todas y cada una de sus canciones.

"Se ha acabado el show fue realmente ese rayo de luz que te dice: por aquí tienes que ir. Consideré que lo correcto era hablar con autores que me gustaban, hubo una conexión sin conocernos de nada", expresó en su visita a El Hormiguero.