Jimmy Kimmel, sobre Donald Trump en los Oscar 2026: "Se va a enfadar porque su esposa no fue nominada"

La 98ª edición de los Premios Oscar ha dejado con anécdotas de todo tipo, pero sobre todo con una clara reivindicación hacia la última actualidad.

Esta vez ha sido protagonizada por Jimmy Kimmel, que no ha querido olvidarse del presidente de su país ni tampoco de la primera dama...

Todo sucedió cuando el humorista presentaba el premio a Mejor Película Documental destacando con su característica ironía que, algunos brillan por dar voz a diferentes situaciones tirando de valentía mientras que otros, hablan de situaciones banales.

"Existen documentales en los que los cineastas arriesgan sus vidas para contar historias importantes, pero que también hay producciones en las que uno simplemente recorre la Casa Blanca probándose zapatos", comenzó expresando el televisivo.

Una referencia directa hacia el documental de Melania Trump estrenado en enero que narra los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025 a través de los ojos de la mujer del presidente.

Pero su referencia no quedó aquí y quiso apelar a Donald Trump: "Oh, se va a enfadar porque su esposa no fue nominada para esto".

Jimmy Kimmel takes swipe at Donald Trump at the #Oscars: “Oh man, is he going to be mad that his wife wasn’t nominated for this” pic.twitter.com/h3WUfWAFy7 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

Las declaraciones no dejaron indiferente a nadie y generaron una reacción inmediata en el público, que respondió con aplausos y risas, mostrando claramente su apoyo ante lo que se había dicho.

No es la primera vez que el cómico hace referencia al documental de Melania. Ya en el monólogo de su programa de televisión, Jimmy Kimmel Live, Kimmel calificó el documental de "profundamente corrupto y absurdo".

Ni tampoco hacia el Gobierno de Trump. El pasado mes de septiembre el espacio de Kimmel fue suspendido de emisión después de que este opinase que la Casa Blanca estaba haciendo política con el asesinato del activista Charlie Kirk. El presentador tuvo que pedir disculpas.

También, hace escasos días, Kimmel calificó a Trump de "caso psiquiátrico". Esta crítica surge tras la polémica decisión de Trump de sustituir al humorista tradicional de la cena de corresponsales por un mentalista.

El presentador de televisión interpretó esto como una muestra de la fragilidad mental y el miedo al ridículo del expresidente.

"Este año, supongo que Trump no quería que un cómico se burlara de él, así que el presentador es un mentalista", opinó Kimmel al respecto. Y sentenció: "Tendremos un mentalista y un caso psiquiátrico juntos en el escenario".