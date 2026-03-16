Ni actores, ni directores: el gremio del cine que ha hecho historia en los Oscar 2026 tras casi 100 años en la sombra

La directora de casting Cassandra Kulukundis con su Oscar por 'Una batalla tras otra'. Reuters

Los Premios Oscar 2026 han llevado a la gloria a Una batalla tras otra. El thriller político de Paul Thomas Anderson ha ganado un total de seis estatuillas, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección.

Se imponía así a la otra gran favorita de la noche, Los pecadores, película que ya forma parte de la historia de Hollywood por conseguir récord de nominaciones (16), superando a Eva al desnudo, Titanic y La La land.

Los otros premios 'gordos' han sido para Michael B. Jordan (Mejor Actor), superando finalmente a Timothée Chalamet, y Jessie Buckley, ganadora al Oscar de Mejor Actriz por Hamnet.

Pero la 98ª edición de los Oscar han traído un cambio histórico por la incorporación oficial de la categoría Mejor Dirección de Casting, un gremio que hasta ahora no había tenido reconocimiento académico.

Hay que remontarse hasta 2001 para encontrar la última vez que se añadió una nueva categoría a los galardones más prestigiosos del séptimo arte. Ese año, debutó el premio a Mejor Película Animada con Shrek como ganador.

Cassandra Kulukundis

Pues bien, Cassandra Kulukundis se ha convertido en la primera persona en la historia en levantar la estatuilla al Mejor Casting por su gran trabajo en Una batalla tras otra al reunir un elenco de 10.

Lo forman nombres como Leonardo DiCaprio, Sean Penn (Mejor Actor de Reparto), Tayana Taylor o Regina Hall.

Una batalla tras otra se impuso a Hamnet (Lucy Amos), Marty Supreme (Jennifer Venditti), El agente secreto (Gabriel Domingues) y Los pecadores (Francine Maisler).

Cassandra Kulukundis en su discurso al ganar el Oscar. Reuters

La mano derecha de Paul Thomas Anderson en los repartos desde Magnolia (1999), ofreció un reivindicativo discurso al público del Dolby Theatre de Los Ángeles al dedicar su premio a todos los directores de casting.

"Esto es para todos los que estuvieron en las sombras y nunca tuvieron esta oportunidad", dijo emocionada.

Fue en 2024 cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció por primera vez de forma competitiva la labor creativa de los directores de casting.

Son, al fin y al cabo, una pieza esencial que componen los elencos que sostienen la narrativa de una película. Con su llegada, los Oscar 2026 han contado con hasta 24 categorías competitivas.

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