Ester Expósito, actriz, 26 años: "Entreno 3 veces a la semana, pero yo soy feliz con pollo frito y unas buenas patatas gallegas"
La protagonista de 'Élite' sigue un estilo de vida saludable que aúna entrenamiento, alimentación y autocuidado.
Más información: Loles León: "Un director me dijo que me operara para un papel y luego me dejó tirada. Me quedé sin dinero y sin película"
Ester Expósito no solo es un rostro muy popular en nuestro país. También lo es fuera de España. La actriz catapultó su carrera por trabajar en la serie juvenil de Netflix Élite. Tiene más de 24 millones de seguidores.
La intérprete de 26 años es noticia por su relación sentimental con Kylian Mbappé, el futbolista del Real Madrid. Ambos se dejaron ver en París este fin de semana, adonde viajó el crack galo para recuperarse de la lesión que tiene en la rodilla.
Lo cierto es que Ester ha hecho de la constancia una rutina. La madrileña suele ser un ejemplo de buenos hábitos de estilo de vida. La fórmula es combinar el deporte con una buena alimentación.
"Entreno tres veces a la semana. Nunca me salto los entrenamiento", reconocía en una entrevista para la revista Women's Health hace unos años. Ahí revelaba que llevaba una estricta rutina junto a su entrenador, Miguel Lordán, para conseguir sus tonificados abdominales.
"Cada día hacemos ejercicios diferentes para que el músculo no se acostumbre, pero trabajamos sobre todo el tren inferior, pierna y glúteo; abdomen también mucho y brazo solo de vez en cuando", dijo.
En cuanto a la alimentación, la actriz no sigue ninguna dieta estricta. "Sí tengo algunos tips para tomar alimentos que me ayuden a fortalecer: atún, carnes rojas, arroz, pasta... El plátano y el aguacate son muy buenos. Me hago batidos".
De hecho, de vez en cuando se da algún que otro capricho. "Dame pollo frito y unas buenas patatas gallegas y soy feliz", decía para Vogue.
Eso sí, su plato preferido tiene origen madrileño: "El cocido, porque además es una elección inteligente para comer todos los días, porque tiene varias cosas, varios ingredientes, no te cansas: garbanzos, patatas, chorizo...".
"Yo soy madrileña y el cocido es como lo más representativo para mí de Madrid. El olor me evoca a casa, familia, hogar... Además, mis padres, que no soy muy cocinitas, el cocido les sale espectacular", contaba.
Por otro lado, en una visita reciente que hizo a El Hormiguero de Pablo Motos, Ester Expósito revlaba que tenía parálisis del sueño.
"En general suelo tener sueños turbios porque estoy consciente. El peor es cuando intento correr y no puedo; necesito hacerlo, pero me cuesta y me despierto con mucha angustia", dijo.
"También he soñado que llevo una vida normal y, de repente, recuerdo que he matado a alguien, lo que me genera una gran ansiedad".
La actriz aseguró que su neurologa le explicó que todo esto le ocurre porque su cerebro se duerme después que el cuerpo y empieza a mandar señales para despertarse.
"Yo oigo ruidos como campanas y no me puedo mover y a veces tardo mucho en despertarme. Hubo un tiempo que me pasaba todas las semanas y da mucho miedo", concluyó.