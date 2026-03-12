Kiko Rivera tiende puentes y dedica su nueva canción a su madre, Isabel Pantoja: "Hay lazos que nunca se rompen"

Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, llevan más de seis años distanciados. El origen de sus desencuentros, cabe recordar, se debió a diversas tensiones familiares y asuntos económicos.

En los últimos días, ambos han vuelto a copar el foco por una posible reconciliación. Aunque apenas se conocen detalles, lo cierto es que el último movimiento en las redes sociales del joven lleva a validar esta teoría.

Según el propio DJ ha compartido en un post de Instagram en la mañana de este jueves, 12 de marzo, su próxima canción se llamará No hay paz sin ti y tendrá como protagonista a su progenitora.

"He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida, pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar", ha comenzado diciendo Rivera en su publicación.

"Hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí. Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad", ha añadido el primogénito de la tonadillera.

Kiko, además de las palabras, ha sacado a la luz un vídeo en el que se escuchan algunas notas de su futuro single. En el clip, además, aparece el DJ de pequeño cogido en los brazos de Isabel.

Tal y como él mismo ha revelado, será el próximo 27 de marzo cuando el sencillo musical vea la luz.

Aunque ha sido este jueves cuando ha dejado claro que la protagonista de la canción es su madre, Rivera ya había dado algunas pistas.

"Es una canción que nace desde lo más profundo del corazón, de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas, pero sobre todo habla de perdón", confesó el hijo de Paquirri en su Instagram.

Hace escasos días, la colaboradora Alexia Rivas afirmó en El tiempo justo que Kiko Rivera e Isabel Pantoja se habían reconciliado.

"Han hablado por teléfono, los dos están absolutamente a favor de seguir avanzando y arreglando todo. Yo no he hablado con Kiko, pero el titular que a mí me dan es que han hecho las paces", reveló la periodista.

Isabel Pantoja junto a sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Gtres

Por el momento, el único que se ha pronunciado públicamente al respecto es el DJ. "Estoy feliz", aseguró Rivera este pasado miércoles, 11 de marzo, ante los micrófonos de Europa Press.

Isabel Pantoja, fiel a su discreción, no ha ofrecido declaración pública alguna. Según ha publicado recientemente Lecturas, la tonadillera se encuentra en Canarias disfrutando de una nueva etapa.

En concreto, la revista sacaba a la luz diversas fotografías de la andaluza disfrutando de una agradable jornada junto a la familia de Enrique Castilla, su promotor y en quien ha encontrado su mayor refugio en los últimos tiempos.