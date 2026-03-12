Fran Perea, actor: "Cuando dejé 'Los Serrano' necesitaba alejarme de todo aquello"

Si hay una serie que marcó a muchas generaciones, esa fue Los Serrano. Su éxito fue masivo, marcando un fenómeno social y cultural que definió a toda una generación en España.

Se emitió originalmente en Telecinco entre los años 2003 y 2008. Esta comedia familiar, producida por Globomedia, narra la convivencia de Diego Serrano (Antonio Resines) y Lucía Gómez (Belén Rueda), quienes reanudan su romance de juventud y forman una familia numerosa con los tres hijos de él y las dos hijas de ella.

Hay que mencionar que, desde hace ya un tiempo, y a raíz de la fiebre revival que hay en España, se viene barruntando sobre un posible reencuentro de Los Serrano.

Reparto principal de la serie 'Los Serrano'.

Uno de los que fue sus protagonistas, Fran Perea, ha hablado sobre cómo vivió esta etapa. Lo ha hecho visitando el programa Y ahora Sonsoles recordando que comenzó con tan solo 20 años.

Fran no solo actuaba, sino que puso voz a la mítica sintonía 1 más 1 son 7. El éxito fue tan brutal que lanzó su carrera musical en la vida real, vendiendo cientos de miles de discos gracias a la exposición en la serie.

Este himno de la época sonaba en todos los lados y no hay persona que no se sepa este estribillo tan mítico. Sin embargo, tanto éxito llegó a superar al intérprete.

"En algún momento me llegó a superar. En aquella época estaba hasta en la sopa. Todo lo que es por exceso satura un poco a la gente y a uno mismo", reveló en el espacio.

En su momento, el malagueño decidió abandonar la serie en el año 2006 para centrarse en su carrera musical: "Cuando dejé Los Serrano necesitaba alejarme un poco de todo aquello, pero muy pronto me reconcilié".

Pese a esto, con el paso de los años Perea admite que se ha reconciliado con este himno generacional. "La disfruto bastante ahora en directo. Si vas a verme a mí tiene que sonar el 1+1".

Fran Perea y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El serial de Telecinco promedió más de 5 millones de espectadores, llegando a alcanzar casi los 7 millones (38% de cuota de pantalla) en su punto álgido en 2004.

Un tremendo triunfo que a veces agobió al cantante: "Cuando dejé la serie quería desconectar y tener un momento para respirar".