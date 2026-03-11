RTVE cambia de planes: Henar Álvarez sigue los pasos de Marc Giró saltando a La 1 con 'Al cielo con ella' y Shakira de invitada

Henar Álvarez está de celebración. Su programa, Al cielo con ella saltará muy pronto al primer canal de la televisión pública. Así lo ha anunciado RTVE en un comunicado en el que el late night se despide de su espacio en La 2 para aterrizar en pleno prime time.

Se estrenará de una forma muy especial, con la visita de Shakira a los sillones del espacio. Esto supone la vuelta de la cantante a España, que, según apuntan, solo dará esta única y exclusiva entrevista de la mano de Álvarez.

Hay que recordar que esta estrategia de salto del segundo al primer canal no es la primera vez que TVE la pone en marcha. Hace un año, Marc Giró abandonó el canal cultural con su Late Xou para acaparar las noches cogiendo el testigo de La Revuelta.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' RTVE

De esta forma, Álvarez se convierte en la nueva estrella de televisión española después de que el catalán dijera adiós a su show y fichara por Atresmedia.

Al cielo con ella es un late night en el que la comedia es su principal protagonista. En el espacio, se dan cabida algunos de los rostros más destacados e interesantes del mundo de la música, el periodismo, el humor y la interpretación con entrevistas que se caracterizan por su estilo cercano, ácido y desenfadado.

Recordemos que este formato es una producción original de RTVE en colaboración con Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole.

Como decimos, Henar Álvarez se despide este domingo, 15 de marzo, de La 2 y lo hará con una última entrega con Nacho Duato y Lidia San José como invitados.

Al cielo con ella

Asier Etxeandía y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'. RTVE Play

Al cielo con ella inició su andadura en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la Corporación. Su estreno se convirtió en el mejor estreno original de la historia de la plataforma.

Después saltó a La 2, cadena donde confirmó su éxito y donde ha emitido los domingos su segunda temporada.

El pasado mes de febrero destacó en audiencias con un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media. Este domingo, con motivo del 8M, logró su 2º mejor registro histórico, con un 4% de cuota y 507.000 espectadores.

Según apunta la corporación, el programa es uno de los más vistos y con más viralidad de RTVE. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como uno de los formatos con mayor rendimiento digital de RTVE.