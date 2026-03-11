Luis Fonsi, sobre Trump: "Por la calle voy con mi pasaporte por si acaso y soy americano. La gente te mira ya con otros ojos"

Luis Fonsi atraviesa un momento muy especial en su carrera. El artista celebra el final de su gira mundial con la que ha conmemorado 25 años en la música, un recorrido que lo ha consolidado como uno de los grandes referentes del pop latino.

Coincidiendo con este cierre, el cantante también ha presentado Cambiaré, su nueva canción junto al artista colombiano Feid.

Con motivo de este lanzamiento, Fonsi visitó el programa El Hormiguero, donde conversó con el presentador Pablo Motos sobre su carrera y su proceso creativo a la hora de componer.

El cantante Luis Fonsi. Shutterstock

Sin embargo, durante la entrevista también hubo espacio para abordar temas más delicados relacionados con la situación social y política que se vive actualmente en Estados Unidos.

En concreto, Motos le preguntó por la actuación del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias y aduaneras en el país.

Bajo la administración de Donald Trump, este organismo se convirtió en una pieza central de la política de "tolerancia cero", centrada en la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular, una estrategia que ha generado una fuerte controversia social y política.

Ante la pregunta del presentador, el cantante reconoció que la situación se vive con preocupación dentro de la comunidad latina: "Dificilón. En el territorio hay mucha división. Me gustaría pensar que hay un porcentaje de personas que están arrepentidas".

El artista también subrayó la necesidad de encontrar puntos de encuentro y diálogo: "Hace falta unión, hace falta buscar una manera de hablar, de entendernos. Yo entiendo que tenga que haber leyes, pero de la manera que se está tratando al inmigrante y latino..."

"Si eres de este color ya rápido te señalan, te buscan, te preguntan. Yo ando con mi pasaporte y soy americano. Mi esposa me dice que por si acaso nos llevemos los pasaportes".

El cantante también confesó que nota un cambio en la mirada de algunas personas hacia la comunidad latina. "La gente te mira ya con otros ojos y eso es algo que no se sentía hace unos años atrás".

Luis Fonsi en 'El Hormiguero' Atresmedia

"No estamos viviendo el mejor momento, pero uno trata siempre de ser positivo y mirar para delante trayendo palabras de aliento y amor como lo hizo Benito (Bad Bunny) en la Super Bowl".

Para Fonsi, se trata de una situación especialmente dolorosa porque le toca de cerca: "Es un tema muy triste y yo obviamente, me conecto mucho con mis hermanos latinos. Se siente un ambiente raro ahora mismo y yo espero que sea pasajero", concluyó.