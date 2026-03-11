La contundente respuesta de Nacho Abad a Sarah Santaolalla: "Tu comunicado está faltando a la verdad. Nadie te retuvo"

Nacho Abad ha respondido con contundencia al comunicado que lanzó Sarah Santaolalla, tras el bochornoso episodio que se vivió este martes en En boca de todos.

La polemista acabó abandonando el plató, entre lágrimas, después de protagonizar una brutal bronca con el periodista Antonio Naranjo. Horas más tarde, Santaolalla anunciaba que dejaba de colaborar en el programa de Cuatro.

Hoy, el presentador no ha tenido pelos en la lengua para contestar, punto por punto, a las palabras escritas por la que hasta hace unas horas era una de sus tertulianas estrella.

"Les queremos hablar de algo que pasó ayer y que ha provocado que tanto yo como mi equipo hemos pasado unas horas muy complicadas", ha dicho en primer lugar, para a continuación, emitir el momento de la discordia de forma íntegra. "No vaya a ser que alguien nos acuse de ocultar la verdad".

Tras visionar las imágenes en las que Antonio Naranjo reprocha a Santaolalla usar el cabestrillo una vez que el juez haya concluido que no había habido agresión de Vito Quiles, Nacho Abad, muy serio, se ha dirigido directamente a ella.

En su carta, la colaboradora decía que se iba de En boca de todos tras haber vivido "muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas".

"Cuando hemos leído esto no hemos podido sentir una profunda decepción y sensación de haber sido atacados. No solo hablo en mi nombre, sino el de todo mi equipo de En boca de todos, y el de los colaboradores que vienen diariamente a este programa y opinan libremente y sin ninguna directriz, con absoluta pluralidad. Y hablo en nombre de Cuatro, Mediaset y de Producciones Mandarina", ha dicho.

Nacho Abad en su dura respuesta al comunicado de Sarah Santaolalla.

"Querida Sarah, no somos machistas, no te hemos tratado de forma inhumana, pero si decides aferrarte a este argumento para justificar una decisión basada en razones que no se sostienen es algo que va a quedar siempre en tu conciencia", ha continuado.

Después, Nacho Abad se ha detenido en el párrafo en el que Sarah asegura que "no puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales".

Alto y claro, el presentador la desmentía asegurando que "en esta mesa no hay mentirosos y no se humilla ni se protege a agresores". "En este programa no hay nadie indecente. Tus excompañeros son personas honestas, valientes y con profundos valores morales".

Acto seguido, Abad hacía referencia a la frase sobre las "emboscadas". "Este programa no trabaja ni con trampas ni con emboscadas, sino con responsabilidad, con rigor y con respeto. Afirmar esto es faltar a la verdad de forma deliberada", ha añadido.

"Durante el año que has sido colaboradora, jamás has denunciado a la cadena, ni al programa, ni a la productora, ni a mí mismo ninguna de las barbaridades que escribes ahora. Nadie te retuvo. Si no lo dijiste es que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad".

"El comunicado es el colofón de lo que ocurrió entre ella y Vito Quiles a las puertas del juzgado", aseguraba, por último, Nacho Abad para poner a los espectadores la secuencia de la presunta agresión del periodista a Santaolalla.

Para terminar de destrozar a la contertulia, el presentador ha sido rotundo al asegurar lo siguiente: "En esas imágenes no hay agresión. No es una opinión, es lo que dice el auto del juzgado", porque, según indica el informe, no existen lesiones objetivas. "Palabra de forense y juez, no mía".

"Si abandonó fue porque se le puso ante una verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio. Y si lo ha redactado es para victimizarse y ocultar la verdad", ha rematado.