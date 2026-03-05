RTVE redobla su apuesta con Teledeporte: de la emisión extra de 'Estudio Estadio' a un nuevo programa los fines de semana

Teledeporte continúa creciendo. El canal deportivo de RTVE que dirige Felipe del Campo redobla su apuesta después de haber cerrado febrero con el mejor mes de toda su historia en audiencia (1,1%) gracias, en parte, a los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina.

La televisión pública ha anunciado dos importantes novedades. La primera de ellas es que Estudio Estadio salta al prime time de los lunes a partir del próximo 9 de marzo a las 22:45 horas con un debate moderado por Juan Carlos Rivero.

Ese día, por ejemplo, el programa analizará lo que ha dado de sí la jornada liguera y conectará con los enviados especiales de RTVE a los partidos Newcastle- Barcelona, Tottenham-Atlético y Real Madrid-City de los octavos de final de la Champions.

La otra gran novedad de esta primavera en el canal deportivo es el arranque de Gran Estadio, las tardes del fin de semana.

Mercedes González y Fernando Orea serán los responsables de conducir desde los estudios de San Cugat un gran contenedor deportivo que vertebrará todas las retransmisiones deportivas del canal los sábados y domingos.

La Corporación sigue apostando por el deporte como uno de sus contenidos estrella. Hay que recordar que RTVE tiene los derechos del próximo Mundial de fútbol, que se celebrará en EEUU, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Además, la pública cuenta también con los derechos de retransmisión de la Copa del Rey — el Barça-Atleti firmó un espectacular 26,9% de cuota— y de las finales de la Champions League hasta 2031. También llegó a un acuerdo para emitir en abierto un partido de laLiga.

Por su parte, Teledeporte tiene los derechos de emisión de Liga Easports, Liga F, Primera RFEF, Liga Endesa Femenina de Baloncesto, Liga Asobal de Balonmano, Liga U de Baloncesto, Liga Iberdrola de Balonmano, Ligas masculina y femenina de Futbold Sala, así como los mejores competiciones de Ciclismo, Rugby, Voleibol, Fórmula E…

Este mes cuenta por ejemplo con el Campeonato de Europa de Atletismo que se disputa en la localidad de Torun ( Polonia). Este evento será una de las principales ofertas que se emitirán en el Gran Estadio de Teledeporte que arranca este domingo a partir de las 15:55.