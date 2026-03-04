Es oficial: el nuevo programa que prepara la productora de Ana Rosa Quintana para Telemadrid y À Punt

Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, tiene un nuevo proyecto entre manos: Historias de la Peluquería, una coproducción junto a Telemadrid y À Punt.

Con este formato que se emitirá en los canales autonómicos madrileño y valenciano, la compañía continúa expandiendo sus dominios.

Hay que recordar que Unicorn Content volvió a ser en 2025 la productora con mayor número de horas producidas. Revalidaba así, por cuarto año consecutivo, el liderazgo del ranking.

Como recogimos en EL ESPAÑOL, la productora de Ana Rosa estuvo detrás del 19,3% de todas las horas de emisión. O, lo que es lo mismo, una de cada cinco horas de televisión llevan el sello de Unicorn.

Hay que recordar que la compañía presidida por la presentadora está muy presente en Telecinco: El programa de AR, Vamos a ver —sufrió un recorte por la llegada de El precio justo—, El tiempo justo y Fiesta. En Telemadrid también produce 120 minutos, el matinal de actualidad que pilota la periodista María Rey.

En materia de ficción, Unicorn Content estrenó con éxito El marqués. Y en cartera tiene Marusía. Vientos de Honor, la serie que entra en la Escuela Naval Militar, 'casa' de la princesa Leonor durante unos meses por su formación.

Con Historias de la Peluquería, la productora de Ana Rosa se mete de lleno en el formato factual, pues se trata de un programa que seguirá el día a día de cuatro salones.

Logo de 'Historias de la peluquería'.

En un total de 10 entregas, las cámaras recogerán las historias cotidianas que surgen en dos peluquerías de la Comunidad Valenciana —Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia— y dos en Madrid —la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y Sauvage, en el barrio de El Pilar—.

Al frente de estos espacios se encuentran profesionales carismáticos que, además de transformar la imagen de sus clientes, se convierten en confidentes y acompañantes emocionales.

Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a nuestros protagonistas a visitar sus salones de confianza.

Así, las cámaras de la productora de Ana Rosa capturarán con cercanía y autenticidad las historias que nacen frente al espejo. Según explica la nota de prensa de Unicorn Content, Historias de la peluquería combinará "autenticidad, humor y sensibilidad" para ofrecer un "retrato coral de nuestra sociedad a través de un escenario reconocible y universal".