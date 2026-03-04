El lado más desconocido de Carlos Lozano: del accidente que le dejó paralítico un año a la ganadería, su refugio actual

Carlos Lozano por fin se ha quitado la ‘espinita’ que tenía clavada desde hacía 10 años. El presentador se convirtió este martes en el flamante ganador de Gran Hermano DÚO 4, haciéndose por fin con el maletín que rozó en GH VIP en 2016.

Lozano rompe así la racha de la ‘cuota Tentaciones’ en el formato de Zeppelin TV. Y es que las ganadoras de las dos últimas ediciones del DÚO procedían del reality show de seducción que emite Telecinco: Lucía Sánchez (2024) y Marieta Díaz (2025).

Queda en segunda posición, eso sí, Anita Williams, otro rostro surgido de La isla de las tentaciones. Carlos le arrebató el maletín de los 50.000 euros con el respaldo del 61,5% de la audiencia.

El ex de Mónica Hoyos o Miriam Saavedra vuelve a la televisión por la puerta grande, esa que dejó aparcada durante unos años para centrarse en el campo. El comunicador dejó su vivienda en la capital y se construyó una casa en la Sierra Norte de Madrid.

Ahora, su día a día gira en torno al cuidado de su finca y de los animales con los que convive. De hecho, se ha llegado a definir como ganadero. “Tengo 20 gallinas y me han parido 16 de ellas”, presumía, orgulloso, en una entrevista reciente en El show de Bertín en Canal Sur.

Puede decirse que Juan Carlos Lozano Hidalgo, nacido el 27 de noviembre de 1962 en Madrid, ha vivido varias vidas en una sola: modelo internacional, presentador de moda de los 90 y los 2000, actor… y hasta un pasado como gogó en las discotecas más exclusivas de Madrid.

Una exitosa carrera que estuvo a punto de no empezar por un accidente que sufrió a los 17 años y que le dejó paralítico. Carlos tuvo que aprender a andar de nuevo, llegando a utilizar silla de ruedas durante un año.

David Bisbal y Carlos Lozano, en una gala de 'Operación Triunfo'. RTVE

Tras desfilar para Armani o Versace en Milán o París, al madrileño le llegó su primer gran proyecto en pantalla en 1996, cuando se puso al frente de La ruleta de la fortuna en Telecinco. Después, llegaría Con T de tarde en Telemadrid o El precio justo en Televisión Española.

Y fue en TVE donde capitaneó las tres primeras ediciones de Operación Triunfo, siendo sobre todo la primera un fenómeno televisivo y social sin precedentes. Su trabajo en OT le valió un TP de Oro a mejor presentador en 2001.

Paralelamente, siguió explorando su faceta de intérprete, con apariciones en películas como Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, o Marujas asesinas, de Javier Rebollo, que reforzaron su versatilidad frente a la cámara.

En los últimos años, su relación con la televisión ha sido más bien a través de formatos de telerrealidad. Tras su mencionado paso por GH VIP 4, donde quedó segundo, se embarcó en la aventura de Supervivientes 2019. En Honduras, coincidió con Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Omar Montes o su ex, Mónica Hoyos.