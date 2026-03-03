Es oficial: 'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera 1.000 millones de escuchas en Spotify y Amaia Montero reacciona

Los cuatro integrantes de La Oreja de Van Gogh, en una imagen compartida en sus redes sociales.

Ya es oficial. Rosas, la mítica canción de La Oreja de Van Gogh, ha superado las 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

La plataforma líder de streaming de música así lo ha confirmado este pasado lunes, 2 de marzo, en un post de su cuenta oficial de Instagram.

"Distintas épocas. Distintos sonidos. El mismo hito. Las últimas canciones en unirse al Club de los Mil Millones", se lee en la publicación de Spotify.

Junto a las palabras se encuentra una imagen en la que aparecen diversas canciones que han alcanzado tal hito. Además del tema musical más reconocido de La Oreja de Van Gogh, es posible encontrar canciones como The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, o Don’t Speak, de No Doubt.

La grata noticia, como no podía ser de otra forma, también ha llegado a los propios protagonistas de la banda.

De hecho, Amaia Montero, la cantante de La Oreja de Van Gogh, ha resubido la publicación de Spotify en un story de Instagram.

Aunque ha sido este pasado día 2 cuando la plataforma musical ha comunicado la grata noticia en sus redes sociales, lo cierto es que Sony Music ya celebró el hito de Rosas hace unas semanas.

"Que alguien prepare un ramo con 1.000 millones de rosas… ¡Porque La Oreja de Van Gogh se une al billion club! 'Rosas' ha alcanzado las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, demostrando que su sensibilidad, sencillez y detalles cotidianos siguen conectando con el público como el primer día. ¡Enhorabuena!", escribió entonces en Instagram Sony Music.

No es el único acontecimiento de renombre que el exitoso grupo ha encarado en los últimos meses. Este pasado mes de diciembre, LODVG presentó su nuevo single, Todos estamos en la misma canción, en las Campanadas de RTVE.

Además, la banda anunció una nueva gira para 2026 que marcará el regreso de Amaia Montero como vocalista, tras casi dos décadas de ausencia y el reciente cierre del ciclo con Leire Martínez.

El tour, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao y recorrerá 16 ciudades españolas, representa un reencuentro muy esperado entre los fans y la formación original, aunque Pablo Benegas, guitarrista y compositor, no participará en esta etapa para dedicarse a su familia y nuevos proyectos.

El significado de 'Rosas'

Rosas, de La Oreja de Van Gogh, trata sobre el desamor, la nostalgia y la dificultad de aceptar el fin de una relación amorosa.

Narra la historia de una persona que espera ilusionada el regreso de su pareja, aferrándose a recuerdos y a la esperanza, simbolizado en la espera de "rosas" cada viernes, reflejando tristeza y vulnerabilidad.

A continuación, la reproducción íntegra de la canción:

En un día de estos en que suelo pensar

Hoy va a ser el día menos pensado

Nos hemos cruzado, has decidido mirar

A los ojitos azules que ahora van a tu lado

Desde el momento en el que te conocí

Resumiendo con prisas tiempo de silencio

Te juro que a nadie le he vuelto a decir

Que tenemos el récord del mundo en querernos

Por eso esperaba con la carita empapada

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Que no importa si es muy tonto, soy así

Y aún me parece mentira que se escape mi vida

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Donde los viernes cada tarde, como siempre

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí

Escapando una noche de un bostezo de sol

Me pediste que te diera un beso

Con lo baratos que salen mi amor

Qué te cuesta callarme con uno de esos

Pasaron seis meses y me dijiste adiós

Un placer coincidir en esta vida

Allí me quedé, en una mano el corazón

Y en la otra excusas que ni tú entendías

Por eso esperaba con la carita empapada

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Que no importa si es muy tonto, soy así

Y aún me parece mentira que se escape mi vida

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Donde los viernes cada tarde, como siempre

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí

Y es que empiezo a pensar

Que el amor verdadero es tan sólo el primero

Y es que empiezo a sospechar

Que los demás son sólo para olvidar

Por eso esperaba con la carita empapada

A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí

Porque ya sabes que me encantan esas cosas

Que no importa si es muy tonto, soy así

Y aún me parece mentira que se escape mi vida

Imaginando que vuelves a pasarte por aquí

Donde los viernes cada tarde, como siempre

La esperanza dice quieta, hoy quizás sí.