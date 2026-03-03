La muerte de Fernando Ónega, padre de Sonsoles, paraliza su programa: las lágrimas de sus compañeros

Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años, según ha confirmado el medio 65 y más, del que era presidente.

La noticia ha supuesto un duro golpe en el programa de Sonsoles Ónega, que hoy no se encontraba al frente del espacio y estaba siendo sustituida por Pepa Romero.

La encargada de comunicar la triste información ha sido precisamente Romero, quien lo ha anunciado apenas unos segundos antes de finalizar la entrevista prevista para hoy con Mónica Cruz.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, la presentadora interrumpía la despedida para informar: "Tenemos una noticia de última hora muy triste para este programa, Quílez", decía, antes de dar paso al periodista.

Pepa Romero y Carlos Quílez Atresmedia

"Es una noticia que jamás hubiéramos querido comunicar. El periodista Fernando Ónega, padre de nuestra compañera y presentadora Sonsoles Ónega, ha fallecido hoy en Madrid a los 78 años".

Asimismo, se ha informado de que la capilla ardiente quedará instalada mañana en la Casa de Galicia en Madrid, donde permanecerá abierta desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.

"Desde aquí, Sonsoles; para Cristina, para Fernando y para toda tu familia, en nombre de todo el programa y de corazón, os trasladamos nuestro más sentido pésame. Un beso muy fuerte y mucho ánimo", ha concluido Carlos Quílez.

"Es complicado, eh. Le mandamos un beso", expresaba la presentadora con la voz quebrada sin poder articular palabra.

"Por supuesto. Le mandamos un beso a toda la familia", recogía el testigo Beatriz Cortázar. "Es una pérdida para el mundo del periodismo enorme. Fernando ha sido un referente para todos desde la época de la Transición hasta hoy".

"Ha sido un periodista en el que muchos periodistas hemos buscado, hemos intentado seguirlo. Sobre todo, escucharlo con esa voz inconfundible. Fue una figura clave en la política de nuestro país encargadad de toda la comunicación de ese primer Gobierno de la democracia", añadía la colaboradora.

"Como decía Beatriz, es el periodista de la Transición. En el que todos en un momento dado nos hemos reflejado", puntualizaba Isabel Rábago.

"He tenido la oportunidad de conocerle y de trabajar cerca de él y de aprender lo que es la vida. Ayer mismo le concedían un último premio sobre el artículo del descrédito de las instituciones. Se va con un broche de oro", expresaba Rábago.

La periodista ha recordado que este pasado martes, 1 de marzo, Fernando Ónega fue distinguido con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento en su 39º edición por su artículo Salvar las instituciones, publicado el 23 de mayo de 2025 en el diario La Vanguardia.

"Nos hemos quedado completamente en shock. Sonsoles te mandamos un beso enorme y un beso para el cielo a Fernando", decía la conductora de Y ahora Sonsoles antes de dar paso a la publicidad.

