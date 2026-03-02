El testimonio de una española atrapada en Doha: máxima tensión en Oriente Próximo tras el ataque de EEUU a Irán

María Requejo, una española que vive en Doha, ha sido entrevistada por Ana Rosa este lunes. Telecinco

Oriente Próximo vive sus horas más críticas después de que este sábado Estados Unidos e Israel atacaran Irán causando la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

En respuesta a los bombardeos, el régimen de Irán lanzó misiles contra las bases norteamericanas en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La situación ahora mismo es de máxima tensión e incertidumbre total. A raíz del cierre total del espacio aéreo de la zona, hasta 20.000 españoles se han quedado atrapados en la zona.

"Es imposible para cualquier avión comercial entrar o salir", ha dicho José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.

Bajo este contexto, El programa de Ana Rosa ha querido contar con el testimonio de una española residente en Doha: María Requejo, hermana de la colaboradora Leticia Requejo.

"No hay miedo, pero sí tensión", ha dicho en su conversación con Ana Rosa mediante videollamada. "Obviamente, se nota que la vida no es como hace tres días. Nos hemos visto obligados a quedarnos en casa", agregaba.

María, no obstante, ha transmitido tranquilidad en sus palabras, porque, pese a que la vida se ha puesto de alguna forma en stand by, la gente trata de continuar con ella con aparente normalidad.

María Requejo es hermana de Leticia, la periodista de Unicorn Content.

"Han suspendido las clases presenciales, pero los niños las están dando online. Y la gente que no necesariamente tiene que acudir al trabajo, está teletrabajando", ha proseguido diciendo esta española.

"Está siendo un parón obligado que nos permite seguir con nuestra vida, pero intentamos que no nos afecte demasiado", ha dicho, "preocupada" de que la gente de fuera piense que "lo que se ve no es la vida real que tenemos aquí".

En el momento de la contraofensiva de Irán, María estaba disfrutando con su familia de un fin de semana en una zona de playa, lejos de la ciudad de Doha.

"Estamos volviendo a casa porque la sensación es que la cosa está más tranquila desde ayer [domingo]", señalaba. "Hemos decidido que lo mejor era volver para sentirnos en casa, sobre todo por los niños".

"Está siendo un parón obligado, pero intentamos que no nos afecte demasiado"

La entrevistada ha contado también a Ana Rosa que, cuando los misiles cayeron en Qatar, "empezaron a sonar las alarmas tanto en los móviles como en el propio hotel".

María ha confirmado que la embajada española está en permanente contacto con ellos, "aunque la información tampoco cambia mucho de un día para otro".

"Nos dicen que nos quedemos en casa todo lo que podamos, que sigamos las recomendaciones de las autoridades locales", ha asegurado María, ratificando también que la "mayoría" de la gente española que se ha quedado atrapada en el aeropuerto, está "recolocada en hoteles".

"Entiendo que no es fácil, pero Qatar tiene la situación controlada a nivel administrativo".

Pese al clima de tensión extrema, María ha confesado que, a día de hoy, no se le pasa por la cabeza regresar a España. "Aquí no tenemos la sensación de estar inseguros", ha dicho.

"Qatar siempre se ha caracterizado por ser un país diplomático, por estar siempre intentando buscar el entendimiento", agregaba. "Tenemos una seguridad que no la sentimos en otro sitio", ha dicho para despedir la llamada, agradeciendo la preocupación del programa.