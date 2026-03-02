Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a una empleada: "Estaba alterada. Me arrancó mechones"

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, ha sido denunciada por presuntamente agredir a una empleada de seguridad de la urbanización en la que residía.

Según ha revelado la propia mujer en una llamada con el programa Y ahora Sonsoles en la tarde de este lunes, 2 de marzo, los hechos sucedieron en julio de 2025.

En aquel entonces, Silvia se encontraba en plena mudanza de la urbanización en la que residía. "Ella llegó reclamando por qué yo no le daba acceso a la furgoneta", ha comenzado relatando la denunciante.

Silvia Bronchalo abandonando la prisión de Surat Thani, tras visitar a su hijo.

De acuerdo a su testimonio, la expareja de Rodolfo Sancho comenzó a insultarla. "Me dijo que iba a llamar a mi empresa para que me echasen y yo le pedí que se marchara", ha apuntado.

La desagradable situación se desarrolló de forma tan rápida que "ella enseguida me enganchó del pelo". "Llegó muy alterada y muy enfadada", ha matizado.

Begoña Villacís ha añadido durante la emisión de Y ahora Sonsoles que uno de los insultos tenía connotaciones racistas. "En ese caso podría tratarse de un delito de odio", ha aseverado la colaboradora del formato de Antena 3.

Es más, la que fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid ha aclarado que podría acarrear varios años de cárcel. "De tres meses a tres años", ha anotado.

La denunciante, además, ha confesado las secuelas que la presunta agresión tuvo en ella. "Me arrancó mechones. Yo tenía lesiones en la cabeza. Me dio contra la puerta y me dolía muchísimo. Incluso llegué al hospital", ha verbalizado.

Silvia Bronchalo abandonaba el lugar de los hechos sin ser identificada, aunque cinco días más tarde, la presunta agredida recogía los datos de la madre de Daniel Sancho. Un episodio que podría mandar a Silvia Bronchalo ante la justicia.

La progenitora de Daniel Sancho no se ha pronunciado al respecto. De hecho, es previsible que Bronchalo siga por esa línea del hermetismo.

Cabe recordar que la analista de datos ha mantenido un perfil bajo desde el atroz crimen que cometió su hijo en agosto de 2023 al arrebatar la vida al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Una discreción que rompió en parte hace escasas semanas, cuando concedió una entrevista al programa ¡De Viernes!

Silvia Bronchalo, en su entrevista en ¡De viernes! Mediaset España

Entre otros aspectos, Silvia Bronchalo abordó su tormentosa relación con Rodolfo Sancho, el padre de Daniel. "Tuvimos muchas discrepancias durante el juicio. No fue una separación fácil... No nos llevábamos bien", confesó en el programa de Telecinco.

A día de hoy, la relación entre ellos sigue siendo tensa: "Es evidente. No hemos conseguido hacer las paces". Las grietas entre ellos afectaron a Daniel Sancho: "Sabía que no nos llevábamos bien".