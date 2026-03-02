Manu Sánchez: "Creo en un socialismo de yate y chalet. Hay gente de derechas que cree que las gambas son solo para ellos"

Manuel Sánchez Vázquez, más conocido por su nombre artístico, Manu Sánchez, es el invitado de la nueva entrega de Lo de Évole. En ella charla con Jordi Évole sobre su trabajo como humorista, su familia, el cáncer que le diagnosticaron hace más de dos años o la política en nuestro país.

El comediante reflexiona sobre algunos estereotipos sobre las personas de derechas y de izquierdas. Cree que "por ser de izquierdas" no se debe cuestionar si comes marisco. "¿Por qué le preocupa a la gente de derechas tanto nuestro ácido úrico, cojones? Creo que todos tenemos que tener acceso a las gambas", sentencia.

"Hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son nada más que para ellos", añade. "Me encanta que nuestros sindicalistas coman gambas".

"Yo trabajo mucho, curro mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra, me compro lo que me dé la gana. Y me gusta más el marisco que el puré de patatas", reconoce.

Manu Sánchez, con Jordi Évole, en 'Lo de Évole'. laSexta.

"Soy idealmente de izquierdas"

El comediante y presentador de televisión no teme hablar abiertamente sobre su ideología: "Creo en vencer al sistema desde dentro. Yo cuando digo que soy idealmente y muy conscientemente de izquierdas, que lo que voto no me conviene... hay gente que lo pone en duda. Y piensa que solo se puede votar por intereses".

"Yo me he demostrado a mí mismo que no voto por intereses. Porque lo que acaba saliendo de mi voto no me interesa directamente. Sí me interesa como modelo de sociedad", aclara.

Así, comparte sus más firmes convicciones: "Creo en un justo reparto equitativo de la riqueza. Creo que quien más gana, más tiene que pagar. Creo que hay servicios públicos que son innegociables, como la sanidad, que nos salva la vida, que nos iguala".

Por unos instantes se pone serio: "Cada vez que yo me siento en lugares, como esa mesa comiendo marisco, o paseándome por Marbella... Cada vez que me veo conquistando un lugar que no era en el que se esperaba porque soy nieto de obreros esquilmados y explotados condenados a ser analfabetos... Cada vez que yo me veo conquistando esos espacios que no eran para mí por mi sangre ni mi origen, creo que eso es un triunfo y es reventar el sistema desde dentro".

Y espeta, en clave de humor: "Soy el único rojo que habéis dejado en Canal Sur".

Manu Sánchez. laSexta.

"Tengo un yate en Puerto Banús"

Gracias a sus esfuerzos, Manu Sánchez disfruta de una economía holgada. Pero le ha costado dar el paso de adquirir algunos bienes.

"Yo ahora tengo un buen coche, por seguridad y por los niños. Pero me tuvo que convencer mi padre. Me daba pudor comprarme un coche que fuera especialmente caro. Me costaba dar ese paso. Me daba pudor que me vieran o que pareciera que tengo algún ego", dice.

Sincero, admite que se ha permitido algún capricho: "Te voy a hacer una confesión. Tengo un yate. 43 pies, casi 15 metros de eslora. En Puerto Banús. Con dos cojones. Ahí es donde me doy cuenta de que yo creo en un socialismo de yate y chalet. Y lo digo de verdad. Lo de tierra y pan... pues mire usted".

"Me gustaría ser capaz de que aspirásemos a eso. Me encantaría que tener yate y chalet sea un derecho universal. Nos están convenciendo de que nuestras metas sean cada vez más cortitas", cavila.

Lujos cotidianos

Al hablar de trabajo y de dinero, Manu Sánchez pone en valor los pequeños lujos cotidianos. Detalles como tener refrescos en casa: "Cuando me emancipé quería tener una balda entera de Coca Colas a mi disposición".

Y es que cuando era joven aprendió que disponer de este tipo de bebidas suponía una especie de salto cualitativo en el escalafón social: "Una botella de dos litros no es digna de estar en la mesa. Se pone abajo".

"Mis padres me han inculcado una cosa: primero pagas lo que se deba, después llenas el frigorífico, y después, para lo que quede", apunta.

Asimismo, destaca que pudo disfrutar de algunos privilegios cuando vivía con sus padres: "Ahora reconozco que había un gran lujo en casa, que yo no era consciente y lo arrastro a día de hoy. Comíamos mucho en la calle. El fin de semana, mis padres trabajaban mucho los dos, y comíamos mucho fuera. Yo no lo veía como un lujo, pero ahora sí".

A día de hoy, para Sánchez "hay un gran lujo", que es "ir a la compra sin mirar el precio de las cosas".

No se considera una persona materialista: "Ahora hay cosas, porque me va bien, me podría permitir, pero hay un placer culpable y pienso: 'Esto es el sueldo de mi padre de un mes'. Hay cosas que no me apetece terminar comprando o terminar gastándome".

Manu Sánchez, en una fotografía tomada en enero de 2026. Gtres

Nacido en Dos Hermanas (Sevilla), Manu Sánchez nació el 5 de septiembre de 1985. Se hizo popular en Canal Sur con programas como Hagamos el humor, De la mano de Manu, Colga2 con Manu o La semana más larga, que consolidaron su estilo de monólogo, muy marcado por la cultura andaluza.

Posteriormente trabajó en cadenas nacionales como La Sexta (Zapeando, El último mono), Telecinco (All you need is love… o no) o TVE (Bailando con las estrellas, La mejor canción jamás cantada), al tiempo que seguía ligado a la autonómica con formatos como Tierra de talento y numerosos especiales.

También ha desarrollado su carrera en radio (ha sido colaborador en Anda ya de Los 40 y La Ventana en la SER), ha publicado libros como Surnormal profundo y ha sido pregonero y maestro de ceremonias en destacados eventos andaluces.