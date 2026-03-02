Un español en Dubai, tras los ataques de Irán: "Veo desde mi cama pasar los misiles y la embajada no contesta"

En estos momentos, Oriente Medio es una olla a presión. El pasado sábado, 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva conjunta contra Irán, en la que ha muerto el ayatolá Alí Jamenei.

Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra las bases norteamericanas de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Se sabe que hasta 20.000 españoles se han quedado atrapados en la zona.

Este lunes, prácticamente todos los matinales de nuestra televisión han contado con testimonios de españoles que visitaban o viven en los lugares afectados. Como María Requejo, la hermana de Leticia Requejo, colaboradora habitual de Ana Rosa Quintana.

O Aaron Burt, un chico que vive en Dubai que ha entrado esta mañana en Espejo Público a través de videollamada. Para Susanna Griso no ha pasado inadvertido que se encontraba junto a un enorme ventanal.

"La primera recomendación era no acercarse a las ventanas, pero veo que te la has saltado", señalaba la presentadora de Antena 3, pero el entrevistado no tardaba en justificarse.

Susanna Griso entrevista a un español viviendo en Dubai en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

"Las recomendaciones son ridículas y absurdas a nivel institucional. Precisamente en Dubai todos los edificios tienen grandes ventanales", aseguraba Burt, añadiendo: "Te recomiendan meterte en un búnker cuando no lo hay".

El joven ha denunciado la supuesta inoperancia de la embajada española: "Veo desde mi cama pasar los misiles y la embajada no nos contesta".

"La respuesta está siendo nula. He llamado dos veces y tengo familia en España. Yo estoy aquí porque estoy intentando buscarme la vida ya que en España está todo cada día más complicado", ha lamentado Aaron.

"No te dan soporte, te ponen en espera para meterse en otra línea", ha explicado el chico, que al final ha optado por contactar con la embajada de Emiratos Árabes Unidos para turistas.

"Dicen que nos están monitoreando, pero yo no he recibido ningún mensaje del Gobierno español, ni de ninguna institución española"

Desde este organismo le han recomendado que "lo mejor es quedarse en casa". "Me ha dicho: 'En caso de alarma, te llegará una notificación al teléfono móvil", ha proseguido.

Si se da esa situación, la persona debe dejar de hacer lo que esté haciendo en ese momento y dirigirse inmediatamente al refugio más cercano.

Aaron Burt, español en Dubai, siendo entrevistado en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

Por último, Griso ha recordado que "Exteriores está monitorizando a los españoles que están fuera por si tuvieran que ser evacuados de la región". "Entiendo que no por vía aérea, sino terrestre. ¿Tú te lo plantearías?", ha querido saber la conductora.

"Sí en caso de situación crítica. Dicen que nos están monitoreando, pero yo no he recibido ningún mensaje, ninguna llamada, del Gobierno español, ni de ninguna institución española. Poner mi vida y mi cuerpo en manos de gente que dice que tiene todo bajo control...", respondía Aaron.