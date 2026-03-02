Cambios en la programación de TVE: así afectarán los partidos de fútbol a la parrilla diaria de La 1 esta semana

Como en otras ocasiones, este martes, 3 de marzo, y este miércoles, 4 de marzo, la programación de La 1 de Televisión Española sufrirá cambios por la emisión de fútbol.

Este martes, las modificaciones empezarán a mitad de la tarde. Tras Directo al grano y Valle Salvaje, que se encuentra en un punto de expectación máxima después de la muerte de su protagonista, la pública ofrece un partido de Women's European Qualifiers.

A partir de las 18:50 horas, la Selección española de fútbol femenino se medirá con Islandia en el primer partido de clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil.

El encuentro entre las vigentes campeonas del mundo y el conjunto islandés ocupará el hueco de La Promesa, Malas Lenguas y Aquí la tierra.

Pero ahí no acaba el fútbol en la parrilla de La 1 este martes. A las 20:45 horas, el canal ofrecerá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.

Los jugadores del Barça, durante el partido ante el Atlético de Madrid. EFE

Los azulgranas tienen realmente complicado el pase a la final del torneo después de que el Atlético les golease en el Metropolitano por 4 a 0.

Después, la Corporación apuesta por emitir La Revuelta en prime time y dejar The Floor para la semana que viene. La idea es proteger al concurso de Chenoa frente a la final de GH DÚO.

Buena semana Aldea q mañana martes no habrá @thefloortve

Nos hacemos de rogar para el martes q viene darlo todo jajajaja Os quiero.🤗♥️🥸 — Chenoa (@Chenoa) March 2, 2026

Así las cosas, el programa de Broncano arrancaría a las 22:50 horas, salvo que en el Barça-Atlético haya ampliación del tiempo reglamentario. Algo que parece poco probable, con un marcador tan adverso para el conjunto culé.

Será el miércoles cuando RTVE suprimirá La Revuelta, según puede consultarse en la programación de la plataforma RTVE Play.

El otro choque de semifinales de Copa, el Real Sociedad-Athletic Club de Bilbao, también se disputará en La 1, por lo que Broncano tendrá que cederle su lugar al derbi vasco. Los donostiarras tienen a favor la eliminatoria tras ganar en la ida 1 a 0.

A continuación, salvo prórroga, los espectadores podrán disfrutar de una nueva entrega de Top Chef: dulces y famosos a partir de las 22:50 horas.

4 equipos, 2 billetes, 1 final ...



Copa del Rey. Semifinal (vuelta):



⚽️ El martes, 3 de marzo, a las 21h FC Barcelona - Atlético de Madrid. Y después, 'La Revuelta'.



⚽️ El miércoles, 4 de marzo, a las 21h Real Sociedad - Athletic Club. Y después, 'Top Chef: Dulces y… pic.twitter.com/HDzZSFYwvV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 2, 2026

Así queda la programación

Martes, 3 de marzo

18:50-20:45 horas: Women's European Qualifiers. España-Islandia

20:45-22:55 horas: Fútbol. Copa del Rey. Barcelona-Atlético de Madrid

22:55-00:20 horas: La Revuelta

Miércoles, 4 de marzo

20:50-22:55 horas: Fútbol. Copa del Rey. Real Sociedad-Athletic Club

22:55-01:32 horas: Top Chef: dulces y famosos