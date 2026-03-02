Antonio Banderas (65), actor: "Pronto se habrá acabado el cine de una determinada manera. Pasará pronto"

Antonio Banderas (65), actor: "Me acaban de ofrecer una película en IA. Esto se ha acabado"

La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y la industria cinematográfica se está viendo cada vez más amenazada. Antonio Banderas, célebre artista español de gran reputación en Hollywood, confirma que ya le están ofreciendo hacer películas con IA y adelanta que el cine tradicional habrá muerto pronto.

En cuanto los principales estudios del sector descubran la ingente cantidad de dinero que se ahorran si realizan sus propias producciones, sin necesidad de tener que pagar el caché de determinadas estrellas del celuloide, la partida se habrá acabado y el único refugio será el teatro.

Banderas opina firmemente que las artes escénicas serán la resistencia contra la IA y que, tarde o temprano, veremos robots imposibles de diferenciar de los seres humanos: todo cambiará totalmente y el cine, como lo conocemos, dejará de existir para convertirse en otra cosa.

Antonio Banderas cree que la IA acabará marcando el fin del cine tradicional.

"Esto se ha acabado"

Durante una reciente entrevista recogida a través del usuario Gonziver en X, Banderas habla alto y claro sobre el panorama actual de la IA: "Estoy muy apalancado en el teatro y, probablemente, por razones lógicas", arranca el artista.

"Me acaban de ofrecer una película en IA, es decir, usar mi imagen y yo lo único que tendría que hacer es poner mi voz. No sé si eso va a cuajar o no", continúa.

"En el momento en que los estudios descubran que la tecnología les va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores estamos cobrando, esto se ha acabado", afirma con absoluta contundencia.

"Pronto se habrá acabado el cine de una determinada manera. Siempre habrá películas con gente de carne y hueso, pero el refugio que yo he buscado en el teatro tiene cierta razón de ser. El teatro va a vencer eso, porque quedará siempre como un arte que tiene tres mil años y que va a ser muy difícil vencer", sigue.

"Pasará. Habrá robots que no sabremos distinguir si son personas o no. De hecho, cuanto más avancen las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo. Es decir, las artes escénicas".

Si bien es cierto que lo que comenta Banderas es un tema recurrente dentro de la comunidad cinematográfica, que sea él quien realmente esté hablando de la muerte del cine tradicional como algo real hace que el discurso y la "amenaza" de la IA cobre más forma.

De momento todo funciona de la misma manera de siempre, pero tanto compañías como artistas ya están moviendo ficha para implementar la inteligencia artificial en su oficio, por lo que puede que en unos años veamos realmente unas películas y series muy diferentes.