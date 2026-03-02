Adrián Rodríguez, sobre su adicción a las drogas: "Huía de mí mismo, no me gustaba quién era. Perdí el amor propio"

Adrián Rodríguez ha reaparecido en la televisión tras tres meses y medio alejado del foco mediático. El actor compartía recientemente un vídeo en sus redes sociales en el que se mostraba "limpio, contento y con muchas ganas de vivir", después de haber salido hace apenas una semana y media de un centro de desintoxicación.

No es la primera vez que afronta un proceso de rehabilitación. De hecho, ha estado hasta en seis ocasiones en un centro especializado. "Llevo más de tres años en recuperación. Normalmente los procesos son de 2 a 3 años. Yo he tenido recaídas”, ha reconocido en su visita a Y ahora Sonsoles.

La última recaída se produjo en noviembre, apenas unos meses después de que en agosto visitara el espacio de Sonsoles Ónega asegurando que se encontraba bien.

Adrián Rodríguez y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Ahora, con mayor perspectiva, reflexiona: "Me estoy dando cuenta de que las recaídas me están enseñando cada vez más a dónde no quiero volver".

Rodríguez ha explicado que una de las partes más duras del proceso es la culpa: "Es complicado porque pienso que fallo y decepciono a los demás, pero realmente me he dado cuenta que solo me decepciono a mí mismo".

En los meses encerrado en la clínica, destaca que ahí "lo que te enseñan es a conocerte y a quererte". Algo que él no aplicaba en su día a día. "Cuando me drogaba huía de mí mismo. Lo hacía porque no me gustaba quién era y lo que veía. Pierdes el amor por ti".

Su primer contacto con las drogas fue a los 17 años, coincidiendo con la explosión de popularidad que vivió tras su paso por Física o Química. La fama temprana fue, según ha contado, un detonante importante.

Al principio, el consumo empezó siendo social, pero luego dejó de serlo: "Yo ya no lo hacía socialmente. Me encerraba y consumía solo".

Además, ha señalado una de las consecuencias más duras de la adicción: "El problema de los que tenemos adicciones es que te deja sin amigos, te quedas solo".

Pese a esto, su familia siempre ha estado a su lado: "Mi familia siempre ha estado conmigo". Su padre ha sido uno de sus grandes apoyos y llegó a expresar públicamente en una entrevista en el mismo programa: "Yo quiero que se cure, no voy a renunciar a él. Es muy bueno".

Actualmente vive en Barcelona con un amigo y continúa en tratamiento de manera online y telefónica. "Ahora me estoy encargando de tener un proyecto de vida. Sobre todo con marcas, publicidad y redes sociales", explica.

Aunque no esconde su deseo de retomar su verdadera vocación: "Ojalá. Me encantaría volver a ser actor, pero no depende de mí. Siempre me ha encantado actuar".

Pese a su enfermedad, ahora, su día a día está marcado por la disciplina. "Me levanto a las 7 de la mañana. Hago meditación 10 minutos, cardio 45 minutos, lectura, limpieza, mandalas… es una manera de conectar con tu niño interior".

En esta "nueva vida", tiene claro cuáles son sus límites: "No puedo permitir que la tristeza me supere", "no puedo estar la noche por ahí". Y, sobre todo, mantiene una convicción firme: "Tengo algo dentro que me dice: esto no va a poder conmigo".

Adrián Rodríguez afronta así una nueva etapa en su recuperación, decidido a reconstruir su vida personal y profesional paso a paso, con la esperanza de que su experiencia también sirva para visibilizar la realidad de las adicciones y el valor de pedir ayuda.