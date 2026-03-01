La vida personal de Nagore Aranburu: de su infancia en el teatro a triunfar con 'Los domingos' y 'Querer'

Este sábado, Nagore Aranburu se ha convertido en uno de los nombres propios de los Premios Goya 2026 tras alzarse con el premio a mejor actriz de reparto por su trabajo en Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

A sus 49 años, la intérprete vasca consolida así más de tres décadas de carrera marcada por la constancia, el trabajo de fondo y una exposición pública siempre medida.

En Los domingos da vida a Sor Isabel, la madre superiora del convento, un personaje que podía caer fácilmente en el cliché, pero al que Aranburu dota de humanidad, matices y una autoridad cargada de contradicciones.

La actriz ha explicado que uno de sus retos fue "evitar a la monja de gesto severo" y buscar en su interior las fisuras y el humor seco de una mujer educada para mandar.

Esa tensión interna, contenida en miradas, silencios y pequeñas réplicas, es la que ha conquistado a la Academia, que la ha distinguido por primera vez con un Goya.

La trayectoria de Nagore Aramburu

Formada en grupos de teatro en el País Vasco, Aranburu ha desarrollado una carrera sólida entre las tablas, el cine y la televisión.

En la gran pantalla ha participado en títulos clave del nuevo cine vasco como Loreak, Ane, Irati, La ermita o Maspalomas, así como en producciones de mayor proyección como Competencia oficial o El bus de la vida.

Pedro Casablanc y Nagore Aramburu protagonizan esta serie estrenada en 2024.

En televisión, su nombre se asocia a series de prestigio como El internado: Las cumbres, Cristóbal Balenciaga o Querer, esta última dirigida también por Ruiz de Azúa y que la situó en primera línea gracias a varias nominaciones a premios.

Vida discreta

Pese a este reconocimiento creciente, Aranburu ha insistido en que no se siente cómoda con la exposición mediática y que la alfombra roja es, para ella, casi un "peaje" del oficio.

En una entrevista a El País, admitió que la sobreexposición le genera estrés, que prefiere el trabajo en el set o en el escenario al foco constante de cámaras y photocalls, y que intenta gestionar la visibilidad con mucha prudencia.

Esa relación ambivalente con la fama explica en parte por qué, hasta ahora, su nombre había sonado menos que el de otros compañeros pese a una filmografía abundante.

Coherente con ese perfil bajo, la actriz protege al máximo su vida privada. Poco se sabe de su familia, más allá de que vive con ellos en San Sebastián y que no se plantea moverse de allí.

El entorno de la vasca es discreto, alejado de los focos y vinculado a su tierra, donde conserva amistades y raíces creativas ligadas al teatro y a la cultura vasca.