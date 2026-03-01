Una española atrapada en Dubai por los ataques de Irán estalla contra el Gobierno: "Dejad de pagar impuestos"

Las alarmas saltaban sobre las 8 de la mañana de este sábado, 28 de febrero. Estados Unidos e Israel, en un ataque coordinado y llamado Furia épica, han atacado Irán. Este domingo, se ha confirmado la muerte del ayatolá Jamenei.

La respuesta iraní con misiles balísticos y drones de ataque ha afectado a Dubai, donde se han visto atrapados muchos españoles tras haberse suspendido el tráfico aéreo. Entre ellos, Ofelia Hentschel.

La polémica concursante de MasterChef 9 lanzó un grito de auxilio a través de redes sociales, pues, según ella, la embajada española no le estaba dando respuesta alguna.

"Estoy en Dubái, voy a hacer este vídeo lo más tranquila posible. Estábamos en la piscina y empezamos a escuchar bombas, temblores en el hotel. De hecho, han intentado bombardear Dubái, que es donde estoy yo. Estoy sola", comenzaba diciendo.

Entre sollozos, Ofelia aseguraba que "los ciudadanos italianos y franceses" estaban "recibiendo respuesta de sus embajadas". Sin embargo, la que le corresponde a la joven, la española, no estaba atendiendo a sus peticiones.

Ofelia en ‘Código 10’.

"La embajada española no habla, no contesta. Están todos mis familiares desde España intentando hablar, localizar, que les den solución, nada", relataba la 13ª expulsada del programa culinario de Televisión Española en 2021.

"El tráfico aéreo está cerrado completamente, todos los vuelos parados porque nos está bombardeando Irán, no sabía qué se sentía estando en un sitio escuchando bombas, pero os juro que acojona", señaló.

Pasaban las horas y la chef informaba, con "gran impotencia", de que seguía "sin saber nada de la embajada española". Era entonces cuando explotaba contra el Gobierno de España.

"No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente del Gobierno con la bici haciendo de influencer mientras nuestros trenes descarrilan, nuestros médicos están saturados y los turistas españoles no son informados ni desalojados cuando están en un país en guerra", denunciaba.

"Me mandáis vídeos del presidente de Sánchez haciendo de influencer mientras nuestros trenes descarrilan y nuestros médicos están saturados"

Hentschel desvelaba que una amiga se había encargado de que estuviera "lo más segura posible", y remarcaba que había sido gracias a ella, "no gracias a la embajada ni al Gobierno".

"Dejad de pagar impuestos, porque, como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados", llegaba a decir la cocinera de Santiago de Compostela.

Ofelia recula

Ya este domingo, mucho más calmada, Ofelia ha vuelto a pronunciarse en Instagram: "En cuanto pueda, pido al Gobierno de España que nos saque. Entiendo que lo harán. Gracias a todos".

La aspirante de MasterChef 9 ha reconocido que probablemente no sea "seguro ni siquiera" que saquen a los españoles de Dubai en este momento.

Por lo que sea, Ofelia Hentschel, de 'MasterChef 9', ha tenido que recoger cable esta mañana después de la rajada de ayer 👇 pic.twitter.com/Vwt0lSvd28 — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) March 1, 2026

"Ya sabéis que yo soy crítica con todo", ha afirmado Ofelia, aceptando que el Gobierno de España, al menos en este contexto, estaría actuando acorde a los protocolos establecidos.