Aída Nízar, desde Abu Dabi en pleno ataque de Irán: "No nos están bombardeando. Son intercepciones preventivas"

Este pasado sábado, 28 de febrero, Irán desplegó una oleada de ataques contra las bases militares de Estados Unidos en los Emiratos Árabes, en respuesta a los bombardeos de la mañana coordinados entre Washington e Israel contra la república islámica.

Cabe recordar que Emiratos Árabes Unidos es uno de los objetivos de Irán al alojar una base militar estadounidense cerca de Abu Dabi.

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, precisamente, se encuentra Aída Nizar (50), quien a primera hora de la mañana de este domingo, 1 de marzo, ha querido enviar un mensaje tranquilizador.

"No alarmarse por favor. No nos están bombardeando. Lo afirmo con absoluta contundencia", comenta junto a un vídeo publicado en sus redes sociales mientras disfruta de un día de playa.

"Me encuentro en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más seguros del mundo. Lo que ha tenido lugar son intercepciones preventivas de misiles en un espacio aéreo estrictamente protegido y bajo control", indica Aída Nizar.

"La seguridad es firme y la situación está estable", insiste la televisiva.

Independientemente de la situación, también ha asegurado que cumplirá con su cita en La cárcel de los gemelos, que comenzará el próximo 15 de marzo.

"Nada, absolutamente nada, logrará que Aída falte a su ansiada cita profesional en el famosísimo reality La cárcel de los gemelos. Millones de espectadores aguardan cada instante, y allí estaré, con la determinación, el carácter y la fuerza que me definen, dispuesta a entretener, a impactar y a recordar al mundo que la vida se honra viviéndola con pasión", asegura en el post.

"Mi compromiso es inquebrantable. Los aeropuertos se abrirán y me pondrán la alfombra roja para recibirme, protegida por Dios", comenta al final de su publicación, a propósito de que varias aerolíneas que han suspendido sus vuelos desde y hacia los Emiratos Árabes en las últimas horas.

Aída Nízar se encuentra en Abu Dabi tras un viaje a Maldivas y, pese a los ataques de Irán, disfruta con total normalidad de un día de playa.

"Es verdad que se están interceptando misiles, pero se trata de la protección aérea que tiene uno de los países más seguros del mundo. Pero tengan tranquilidad. Adoren su vida, vamos a encomendarnos a Dios", ha insistido en sus stories de Instagram.

Regreso a los 'realities'

Aída Nízar formará parte de La cárcel de los gemelos, el próximo formato de telerrealidad liderado por Carlos y Daniel Ramos, jóvenes creadores de contenido que recientemente triunfaron con La casa de los gemelos 2.

Los participantes convivirán en una falsa prisión por parejas y compiten por 250.000 euros. La emisión será en Youtube, desde un canal específico de los creadores, y durará 21 días seguidos.

La vallisoletana vivió su última participación en un reality televisivo en el año 2017 en Gran Hermano VIP 5. La televisiva fue la cuarta expulsada y fue repescada a los pocos días.