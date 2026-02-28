Si te gustó 'Los domingos' tienes que ver esta serie de la misma directora: tiene solo 4 capítulos y está en Movistar Plus+

Los Domingos es una de las películas favoritas a los Premios Goya. La cinta encabeza el número de nominaciones con un total de 13, dos más que Sirat, otra de las que están llamadas a llevarse un buen puñado de cabezones en la edición número 40 de los premios.

La cita se celebrará este sábado 28 en Barcelona y será emitida en directo a través de La 1 de RTVE. Rigoberta Bandini y Luis Tosar serán los encargados de conducir la gala.

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la historia gira en torno a Ainara, una joven de 17 años que sorprende a su familia al decidir convertirse en monja de clausura. Su vocación religiosa abre un abismo de tensiones entre padre, tía y abuela.

Lo cierto es que la película fue la gran triunfadora de los Premios Forqué, pues se llevó el reconocimiento a mejor ficción y Patricia López Arnáiz, su protagonista, se alzó con el galardón a mejor actriz. Y se hizo con la Concha de Oro en San Sebastián.

Los domingos estará disponible en Movistar Plus+, productora de la película, el viernes 27.

Pues bien, si te ha gustado Los domingos es muy probable que también te lo haga la serie Querer. También se encuentra en el catálogo de la plataforma de Telefónica, y también está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

Querer es otro drama emocional familiar intenso. Incómodo, pero necesario. La directora de Cinco lobitos (3 premios Goya) está detrás de esta miniserie que se estrenó a finales de noviembre de 2024.

Narra la historia de Miren (Nagore Aranburu), quien decide abandonar el domicilio conyugal tras 30 años de casada y dos hijos, y denuncia a su marido (Pedro Casablanc) por violación continuada.

Se detona así una crisis familiar y judicial. La serie explora la violencia sexual dentro del matrimonio, las lealtades rotas y las dudas de unos hijos obligados a posicionarse entre madre y padre. Miguel Bernardeau e Iván Pellicer les dan vida.

Hay que decir que Querer es una de las mejores series que se han lanzado en los últimos tiempos.

Precisamente, hace unos días, la serie de Movistar Plus+ arrasaba en los Premios Iris 2025 llevándose hasta seis estatuillas, entre las que se encontraban la de mejor serie, actor (Casablanc) y dirección (Alauda).