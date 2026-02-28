Las emocionantes palabras de Gemma Cuervo a José Luis Gil: "Es esa mirada que comprende. Él cuidaba de todos nosotros"

En el año 2021, José Luis Gil sufrió un grave ictus isquémico que le obligó a alejarse de su profesión como actor. La enfermedad le provocó secuelas irreversibles que mantiene hasta el día de hoy.

En su profesión, el artista es uno de los más reconocidos y más queridos. Tanto es así que su hija ha estado actualizando su estado de salud durante este tiempo.

Son muchos los compañeros y fans que le envían públicamente ánimo y le recuerdan como era: risueño, alegre y un actor de los pies a la cabeza. Una de ellas ha sido Gemma Cuervo.

A través de su Instagram, la intérprete ha compartido unas fotos con Gil acompañado de un bonito texto y una canción que resume la amistad que mantienen.

La canción tiene mucho significado, Me quedo de Pablo Alborán. A pesar de lo que suceda en la vida, las amistades están ahí tanto en lo bueno como en lo malo y siempre hay que quedarse.

"Siempre nos queremos quedar donde las miradas nos entienden sin necesidad de palabras, donde el silencio no incomoda, sino que protege, donde un abrazo nos recompone el alma sin hacer ruido", ha comenzado escribiendo la catalana, definiendo cómo era su amistad.

"En la amistad verdadera existen esos lugares que son tan necesarios como comer y beber. Personas que nos sostienen cuando tropezamos y que, cuando brillamos, sonríen en silencio con ese orgullo limpio que no necesita aplausos", añade.



Y ha revelado cómo era el actor en las grabaciones: "José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad. Y hoy me nació recordarlo y compartir que yo también “me quedo” en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa".



"Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe. Amor y Dignidad", ha concluido la actriz.

Un ejemplo de que la amistad traspasa y da igual el tiempo que pase y lo que suceda en esta vida, que el amor mueve montañas.

Este homenaje llega justo en un día muy emocionante, la 40º edición de la gala de los Goya. La noche del cine reconoce así la excelencia técnica y creativa otorgando los galardones anuales más prestigiosos del cine español.