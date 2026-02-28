El dardo de Rigoberta Bandini a Inés Hernand en los Goya 2026: "¿Te acuerdas cuando tiraste mi Goya? Suerte que no se rompió"

Rigoberta Bandini e Inés Hernand en la retransmisión de RTVE Play de la alfombra roja de los Goya 2026.

Rigoberta Bandini e Inés Hernand han protagonizado un momento de lo más divertido en la retransmisión de la alfombra de los Premios Goya 2026 para RTVE Play este sábado, 28 de febrero.

Ha ocurrido cuando Hernand y Nuria Marín han entrevistado a los presentadores de la ceremonia de la 40 edición de los galardones más importantes del cine español, que se celebran en el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

"Nos gustan las imperfecciones del directo. ¿Cuáles vamos a ver esta noche?", ha preguntado la madrileña a Luis Tosar y a la propia Rigoberta.

La cantante, con mucho sentido del humor, no se ha cortado al responder: "¿Te acuerdas cuando tiraste mi Goya cuando lo acababa de ganar?". "Perfectamente", respondía Inés, a lo que la cantante replicaba con una sonrisa: "Y yo también. Lo recordaré siempre".

"Suerte que no se rompió", comentaba con gracia Rigoberta, mientras Inés intentaba salir del aprieto: "Ni una esquinita". "Fue inmediatamente después de ganarlo. Fue muy fuerte", añadía la hoy presentadora de los Goya 2026.

Nuria Marín e Inés Hernand entrevistan a Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

"Había gente de mi familia muy indignada: '¿Cómo te lo ha roto esta chica?' Y yo decía: '¡Que no! ¡Tranquila!", comentaba sonriente la cantante de Ay mamá.

"Yo estaba como Jordi Pujol cuando se tiró un pedo. Le dijeron: 'Oiga, se ha tirado un pedo'. 'No, se me habrá caído, que yo tirar no tiro nada", ha declarado Inés.

Efectivamente, aquel percance fue una de las anécdotas de los Goya 2024, si bien Inés recibió numerosas críticas.

En la postgala, Inés fue a entrevistar a Rigoberta Bandini, que acababa de ganar el Goya a Mejor Canción Original por Yo solo quiero amor. En un momento dado, la artista cedió el cabezón a la presentadora.

Sin embargo, cuando Hernand fue a saludar a otro de los invitados de la noche, la estatuilla resbaló de su mano y cayó al suelo. Afortunadamente, el Goya no sufrió ningún daño.

En aquella edición, por cierto, fue sonado también el tono coloquial que utilizó Inés Hernand al hablar con Pedro Sánchez: "Es que eres un icono, presi. ¡Te queremos!

Tras recordar el episodio, Inés Hernand les ha deseado suerte: "Lo vais a hacer increíble. Sois divertidísimos. Lo tenéis absolutamente todo en vuestra vida para gozar, que diría Chayanne".