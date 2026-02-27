Marisa Jara, 46 años, actriz: "Perdí 13 kilos en 6 meses con una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas"

En un momento dado, Marisa Jara, de 46 años, decidió priorizar su salud y bienestar y comenzar a perder peso de manera controlada. La sevillana llegó a bajar 13 kilos en apenas 6 meses con una dieta baja en carbohidratos y que prioriza las proteínas.

Jara, que en breves pondrá rumbo a Honduras para participar en Supervivientes 2026, optó por dar un cambio a sus hábitos porque llevaba un tiempo sintiéndose cansada, falta de energía y con una relación poco sana con su cuerpo.

Así las cosas, se puso en manos de especialistas para iniciar un plan integral de adelgazamiento. Un plan que, más allá de los resultados inmediatos, buscaba generar rutinas saludables y duraderas.

En varias entrevistas, la esta semana concursante de Pasapalabra desveló en qué consistía su dieta, que se centra en reducir al mínimo los hidratos de carbono y en priorizar las proteínas de alto valor biológico.

Son fundamentales en su plan las verduras bajas en carbohidratos, como espinacas, acelgas, lechuga, pepino o brócoli.

Marisa Jara, concursante de 'Pasapalabra'. Atresmedia Televisión

Durante las primeras fases, eliminó alimentos como pan, pasta, arroz, patatas, legumbres, dulces, frutas muy azucaradas y lácteos azucarados, que se fueron reintroduciendo de forma progresiva una vez alcanzados los objetivos.

El objetivo de este enfoque nutricional era inducir a un proceso llamado cetosis controlada. Esto es, llevar al cuerpo a utilizar la grasa acumulada como principal fuente de energía.

Al mantener un aporte adecuado de proteínas, se protege la masa muscular mientras desciende el porcentaje de grasa, algo que la futura robinsón consideraba fundamental para sentirse más fuerte y no solo más delgada.

Recuperar salud

La propia Marisa Jara insistía en que no se trataba únicamente de una cuestión estética, sino de recuperar un peso saludable y un estilo de vida más activo.

Lejos de asociar la dieta con el sacrificio extremo, Jara subrayó que en ningún momento ha pasado hambre ni ha sentido una gran ansiedad. Los especialistas atribuyen este logro al control de la cetosis y al reparto de las tomas proteicas a lo largo del día.

Va a dar su máximo 💥 Marisa Jara, novena concursante confirmada de #Supervivientes2026 🌴 https://t.co/1B8Di3qW59 pic.twitter.com/2YrBZRAhzC — Supervivientes (@Supervivientes) February 21, 2026

A lo largo de estos meses, ha ido compartiendo en redes sociales sus avances, sus menús y algunos de los preparados proteicos que forman parte de su alimentación: batidos, tortillas, cremas combinadas con verduras...

Marisa ha "conseguido lo que quería": cuidarse, aprender a comer mejor y sentirse más sana y ligera. Ahora, su reto pasa por mantener los resultados a largo plazo.