Joaquín Reyes, humorista, 51 años, sobre su patrimonio: "Pago impuestos en España. Soy un patriota de verdad"

El humorista Joaquín Reyes visitó el programa La Revuelta este lunes, 23 de febrero, para presentar su nueva obra de teatro, La verdad, dirigida por Juan Carlos Fisher.

Lo que comenzó como una promoción teatral terminó derivando en uno de esos encuentros imprevisibles marca de la casa, donde el patrimonio económico se mezcla con el humor absurdo y la autoparodia.

Reyes, que además de actor es dibujante, director y guionista, regresará también a RTVE como presentador de Aprobado en Historia, un formato de divulgación histórica cargado de ironía.

'La Revuelta' con Joaquín Reyes y David Broncano TVE

Según explicó, en el nuevo espacio se ríe abiertamente de los invitados cuando fallan: "y les digo: sois ton-ti-si-mos". Momento que él mismo aprovechó para hacer promoción y sacar una camiseta con el eslogan.

Como decimos, el espacio de La 1 arrancó la semana con risas y surrealismo de la mano de Reyes. En un momento dado, el cómico se quedó en calzoncillos en pleno plató, bromeando sobre la prenda que llevaba puesta y aprovechando para enseñar las piernas ante el público.

Minutos antes, la actriz Candela Peña ya había calentado el ambiente asegurando que lo había visto sin pantalón "hace muy poco" y que estaba "espectacular", además de definirlo como "un actor excelente".

Tras la emisión del tráiler de la obra —hora y media de función— irrumpió en escena Jorge Ponce con su ya habitual juego de "lo mejor y lo peor", que consiste en ordenar de mejor a peor todas las cosas que existen en el mundo. Un ejercicio imposible que derivó en reflexiones tan absurdas como ingeniosas.

Joaquín Reyes y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

Y entonces llegaron las preguntas clásicas del programa, entre ellas la del dinero. Sobre su patrimonio, Reyes respondió fiel a su personaje, mezclando ironía y declaración de intenciones: "Muchísimo. Estoy en el rango de pagar impuestos todo lo que se puede y los pago aquí en España".

Y añadió: "No soy como esos mierdecillas que se van a su jaula de oro. Soy un patriota de verdad". Más allá de la exageración cómica, el mensaje era claro: presume de tributar en España y de no buscar refugios fiscales.

La conversación también derivó, como es habitual, hacia el terreno íntimo. Respecto al sexo, expresó que ha tomado la decisión de "dejarlo" porque "hay que culebrear mucho".

"Me estoy iniciando en el sexo tántrico. Eyaculas para dentro y tántricamente", añadió en La Revuelta.

"Como soy autónomo lo hago al trimestre. Una vez al trimestre, como el IVA, porque soy autónomo". La propia broma se desinfló entre carcajadas, pero dejó otra muestra del humor autorreferencial que maneja.